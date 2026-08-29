Siguen las alertas amarillas por lluvias y nevadas en Neuquén: hasta cuándo regirán

Continúa el ingreso de aire húmedo a la provincia que afecta especialmente a algunas regiones. El pronóstico de este finde.

Para el último fin de semana de agosto continuará el tiempo frío e inestable en buena parte de la provincia de Neuquén . Regirá alerta amarilla lluvias y nevadas que se extenderá durante este sábado y domingo.

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) emitió para este inicio de fin de semana una alerta para toda la franja cordillerana, que se extiende de norte a sur de la provincia. Las zonas comprendidas serán: Cordillera de Aluminé, Cordillera de Chos Malal, Cordillera de Loncopué, Cordillera de Minas, Cordillera de Picunches, Cordillera de Ñorquín, Cordillera de Huiliches, Cordillera de Lácar, Sur de Aluminé y Los Lagos.

En tanto que, para el domingo la alerta por nevadas afectará a las zonas de la Cordillera de Huiliches, Cordillera de Lácar, Sur de Aluminé y Los Lagos.

Lo que implican las alertas en la población

De acuerdo al SMN, la alerta amarilla por lluvias significa que el área será afectada por lluvias persistentes. “Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 45 mm en todo el período de alerta, pudiendo ser superados de manera local. En las zonas más elevadas no se descarta la precipitación en forma de nieve”, detallan.

Gentileza Defensa Civil

Recomendaciones:

Evitá salir. No saques la basura. Limpiá desagües y sumideros. Alejate de zonas inundables. Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

En tanto que, la alerta amarilla por nevadas refiere a que el área mencionada será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad. En ese caso, se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 30 cm, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta precipitación en forma de lluvia y nieve o en forma de lluvia en las zonas mas bajas.

Recomendaciones:

Evitá actividades al aire libre. Retirá periódicamente la nieve acumulada en los techos. Circulá con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve. Ventilá vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono. Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Pronóstico para la ciudad de Neuquén

Para la capital provincial se prevé para este sábado una jornada con cielo mayormente nublado, durante gran parte del día. Para el SMN no se registrarán precipitaciones, pero gabrá viento de leve a moderado en horas de la tarde y ráfagas entre 51 y 59 kilómetros hacia la tarde. Se prevé que la temperatura mínima esté en los 8 grados por la mañana y una máxima que llegará a los 16 grados en horas de la tarde.

Sebastián Fariña Petersen

Según la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC), predominará el tiempo inestable con lluvias durante el día y parcialmente nublado durante la noche. Se espera viento de 36 kilómetros por hora con ráfagas de casi 50 kilómetros por hora. Pronosticó una gran amplitud térmica con una mínima de un grado y una máxima que alcanzará los 10 grados, que se repetirá durante el fin de semana.