Policías golpearon a un joven esposado hasta fracturarle la cara: imputaron a un agente en Añelo

Los efectivos dijeron que la víctima se había autolesionado. El otro policía investigado será imputado en una próxima audiencia.

Dos policías provinciales son investigados por haber golpeado brutalmente a un joven que estaba esposado y era trasladado en un móvil policial en Añelo. El ataque que quedó registrado por cámaras causó que el joven terminara inconsciente y con fracturas en el tabique y el maxilar.

El imputado presente fue el agente Jorge Andrés Santana Cárdenas , quien estuvo acompañado por sus abogados defensores Marcelo Sters y Ángeles Sters. En tanto, el otro policía investigado, Gustavo Manuel López , no se presentó mientras que su defensor, Fedelli, había solicitado la reprogramación de la audiencia por un motivo particular.

La fiscalía aclaró que la investigación está dirigida contra ambos efectivos, Santana Cárdenas y López, quienes se encontraban cumpliendo funciones como policías de la provincia cuando, según la acusación, golpearon a un hombre que ya había sido reducido y esposado durante un procedimiento ocurrido en inmediaciones de las calles 9 y 2 de Añelo, a la vuelta del casino.

El juez Juan Guaita tuvo por formulados los cargos contra López por el delito de vejaciones cometidas por un funcionario público en acto de servicio, en carácter de coautor.

La brutal golpiza de los policías

El hecho ocurrió el 23 de mayo de este año, alrededor de las 14, en la localidad de Añelo. Según la acusación, el joven había intentado llevarse una bebida alcohólica de un comercio. El propio comerciante logró recuperar el producto y, poco después, llegaron al lugar dos bici policías.

Los agentes intentaron demorarlo pero ante la resistencia del hombre pidieron la colaboración de un móvil. Del patrullero que arribó descendieron dos agentes quienes esposaron al joven y lo trasladaron hacia la caja de la camioneta para llevarlo a la comisaría.

Fue en ese momento cuando, de acuerdo con la teoría de la fiscalía, comenzó la agresión. El joven se resistía al traslado y uno de los agentes le dio un golpe de puño en el rostro. El otro efectivo, que se había subido a la caja de la camioneta policial, le propinó al menos cinco patadas.

El representante del MPF realizó la distinción de los golpes. A López le atribuyó ser quien condujo al joven hacia la caja de la camioneta policial para concretar el traslado. Según describió la fiscalía, cuando la víctima volvió a resistirse, López, ubicado en uno de los laterales del vehículo, le propinó un fuerte golpe de puño de arriba hacia abajo en el rostro.

Santana Cárdenas, que había subido a la caja de la camioneta, comenzó entonces a patearlo reiteradamente. Fueron al menos cinco patadas descendentes dirigidas al rostro y la cabeza del joven.

Las lesiones

La agresión se detuvo cuando los efectivos advirtieron que el hombre ya no reaccionaba y había quedado inconsciente. Fue trasladado al hospital de Añelo.

En el nosocomio la víctima recibió atención médica y se le practicaron distintos estudios. Los informes del hospital de Añelo documentaron la atención recibida por la víctima a partir de las 14.36 y los estudios practicados como consecuencia de la agresión.

Posteriormente se constataron lesiones compatibles con fractura de tabique y de maxilar, además de edemas, inflación y dolor.

Cámaras y testigos

Entre las pruebas reunidas se encuentra la denuncia realizada por la víctima, quien relató cómo se inició el procedimiento y describió los golpes que recibió mientras se encontraba en el piso y posteriormente en la camioneta policial. También indicó que perdió el conocimiento.

La fiscalía incorporó además el testimonio de un efectivo que arribó al lugar durante el procedimiento junto con uno de los imputados. El testigo dio cuenta de la resistencia inicial y del pedido de colaboración realizado por los policías. Según su relato, observó el golpe que López le propinó al joven en el rostro y las patadas que posteriormente le dio Santana Cárdenas desde la caja de la camioneta, hasta que la víctima quedó inconsciente y fue trasladada al hospital.

También declaró una mujer policía que también acompañaba a uno de los imputados, quien aportó información sobre las circunstancias en las que arribó al lugar en colaboración con los bicipolicías que habían intervenido inicialmente.

A esto se suman los registros de la Comisaría 10, que permitieron identificar a los efectivos que participaron del procedimiento, los informes médicos y la filmación realizada por un vecino, así como el comerciante.

El juez hizo lugar al pedido de la fiscalía y estableció un plazo de cuatro meses para avanzar con la investigación y procurar una eventual salida alternativa.

Por ahora, la formulación de cargos se concretó respecto de Santana Cárdenas, quien estuvo presente en la audiencia con acuerdo de su defensa. En tanto, la situación procesal de Gustavo Manuel López será analizada en una nueva audiencia, luego de que su defensa solicitara la reprogramación debido a su ausencia.

La investigación continuará para determinar la responsabilidad de ambos efectivos y profundizar las evidencias reunidas, entre ellas el video que permitió reconstruir la agresión contra el joven cuando ya se encontraba reducido y esposado.