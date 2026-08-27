Policiales La Mañana socavón Impresionante: la calle se hundió de golpe y se tragó a un enorme camión

El camión cayó en un socavón ubicado en la calle Colón al 250 del área Centro Este de Neuquén capital. Sebastián Fariña Petersen

Un impresionante incidente se registró este jueves al mediodía, cuando el asfalto de la calle Colón cedió y provocó un socavón en el que cayó un camión de transporte de cargas. El episodio se registró minutos después de las 13:30, cuando el camión quedó encajado en el hueco inclinado lateralmente.

El camión estaba estacionado sobre la calle Colón al 250, entre las calles Carlos H. Rodríguez y María Bustos de Soria, del Área Centro Oeste de Neuquén capital. Las intensas lluvias registradas en los últimos meses habrían dado lugar a un drenaje interno que causó el desprendimiento de la cinta asfáltica y generó un pozo.

Según los primeros trascendidos, se trata de un camión rígido con una batea, usualmente utilizado para el transporte de cargas. El vehículo pesado está equipado con un doble eje trasero de tracción con el objetivo de soportar altas cargas operativas.