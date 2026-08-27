Acosó a su ex pareja, le disparó en la espalda y la pasó por encima tres veces con el auto

Un tribunal federal lo condenó a cadena perpetua por acoso y asesinato. El imputado ingresó sin permiso a la vivienda y persiguió a la víctima.

Un hombre fue sentenciado a cadena perpetua en un tribunal federal de Estados Unidos por el asesinato de su ex pareja , a quien acosó a través de mensajes, le disparó en múltiples oportunidades y luego atropelló intencionalmente con un vehículo en el estacionamiento de su edificio.

La condena recayó sobre Charles Carson-Dowdy , residente de Mobile, Alabama, por los delitos de acoso cibernético, violencia doméstica interestatal, asesinato con arma de fuego y posesión de arma de fuego por parte de un delincuente convicto, cargos de los que se confesó culpable en abril de este año.

El fallo fue dictado en relación con el crimen de Starmichael L. Tucker , cometido en la ciudad de Pensacola a principios de 2025 , y la resolución judicial fue anunciada formalmente este miércoles por John P. Heekin, Fiscal Federal del Distrito Norte de Florida.

La pena dictaminada implica que el imputado, de 31 años, no tendrá la posibilidad de recuperar la libertad tras el proceso impulsado en la órbita de la justicia federal estadounidense.

De acuerdo con las actuaciones del caso publicadas por la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Florida, la víctima, de 30 años, y el agresor habían comenzado una relación sentimental en octubre de 2024.

Durante el noviazgo, el imputado utilizó teléfonos celulares, conexiones a internet y servicios de transporte privado para concretar acciones sistemáticas dirigidas a intimidar a la mujer.

La víctima, de 30 años, y el agresor habían comenzado una relación sentimental en octubre de 2024.

Esa situación derivó en discusiones de creciente intensidad a finales de diciembre de 2024, mientras ella se encontraba de viaje en California para visitar a sus familiares.

El 1 de enero de 2025, durante el trayecto de regreso de la víctima hacia su domicilio, el intercambio de mensajes derivó en el intento de la mujer de dar por finalizado el vínculo, pero la respuesta del hombre no fue la mejor porque se trasladó desde su residencia en Alabama hacia el departamento de la víctima en Florida portando de manera ilegal una pistola Taurus con cargador adicional, a pesar de tener prohibida la posesión de armamento por tener antecedentes penales previos.

El ataque armado contra su ex pareja y el escape en el vehículo

Una vez que arribó a Pensacola, el hombre ingresó a la vivienda de la víctima sin autorización y se mantuvo escondido en el interior a la espera de su llegada. Cerca de las 20 del 2 de enero de 2025, la mujer salió de su departamento e intentó dirigirse al exterior, pero fue perseguida por el agresor, quien le disparó por la espalda y provocó que se desplomara en el piso del área de estacionamiento del complejo.

Posteriormente, el atacante se aproximó al lugar donde yacía la víctima herida y le disparó unas diez veces más a quemarropa. Inmediatamente después, se subió al vehículo de la mujer que estaba estacionado a pocos metros, atropelló a la víctima, retrocedió para volver a embestirla y aceleró una tercera vez antes de darse a la fuga de la escena en ese auto.

A raíz de las severas lesiones sufridas en el ataque combinado, la víctima murió en el lugar. Horas más tarde, las fuerzas de seguridad montaron un operativo de rastreo que permitió localizar al agresor a bordo del automóvil de la mujer en la localidad de Spanish Fort, Alabama, donde fue aprehendido por el personal policial e incautada el arma de fuego utilizada en el hecho en el interior del habitáculo.

"Pasará el resto de su vida tras las rejas", qué dijo el fiscal

El proceso judicial contó con la intervención conjunta de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), la Oficina del Sheriff del Condado de Escambia, la Fiscalía Estatal y el Departamento de Policía de Spanish Fort, mientras que la acusación formal en los tribunales estuvo a cargo de los fiscales federales adjuntos David L. Goldberg y Jordane New.

“Mis condolencias a los familiares y amigos de la víctima, quienes perdieron la presencia de la Sra. Tucker en sus vidas debido a las depravadas acciones de este violento delincuente", manifestó el John Heekin, Fiscal Federal del Distrito Norte de Florida.

En esa dirección, agregó: "No podemos mitigar la profunda tristeza causada por el asesinato de la Sra. Tucker, pero gracias a la enérgica labor de mi oficina, que logró una cadena perpetua para Carson-Dowdy por sus atroces crímenes, podemos garantizar que este criminal pasará el resto de su miserable vida tras las rejas, donde pertenece”.

Fiscales del caso dijeron que el acusado pasará el resto de su miserable vida tras las rejas.

Por su parte, el agente especial a cargo de la División de Campo de la ATF en Tampa, Kirk Howard, evaluó el alcance de la medida judicial dictada contra el agresor.

“Las acciones de este acusado le arrebataron la vida a una persona inocente y devastaron a una familia. La sentencia de hoy lo responsabiliza y, con suerte, ayudará a la familia de la víctima a dar un paso más hacia la superación personal”, indicó Howard.