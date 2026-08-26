Tragedia en Vaca Muerta: los mensajes de dolor tras la muerte de los dos petroleros en Rincón del Mangrullo

La conmoción y el dolor atraviesa a la industria hidocarburífera de la provincia de Neuquén tras la muerte de los dos operarios ocurrida este martes en el bloque Rincón del Mangrullo , operado por YPF, cerca de Añelo . Tras el hecho, los mensajes de dolor inundaron las redes sociales.

El lugar del incidente fue en el bloque Rincón del Mangrullo, que está ubicado en el centro-este neuquino, y que cuenta con una superficie superior a los 180 km2. El caso se encuentra bajo investigación y desde YPF confirmaron los decesos de los dos trabajadores, aunque no brindaron mayores detalles de lo ocurrido.

Según los primeros datos difundidos, se habría ocasionado por una falla en una línea de gas de alta presión. Se habría “ reventado un caño de 12 pulgadas, 35cm de diámetro y 12.7mm de espesor, e ingresado a una trampa receptora, se desprendió parte de meta l” que lamentablemente alcanzó al primer operario fallecido. De acuerdo a la información confirmada por este medio, la primera víctima fatal fue Jonathan Meliqueo, mientras que horas después falleció Cristian Ariel Latorre.

Los mensajes de dolor en las redes

Los compañeros de trabajo de los operarios expresaron su profunda conmoción por los fallecimientos. "Desde AESA – La Ribera despedimos con profundo dolor a Cristian Latorre y Jonathan Meliqueo, compañeros y amigos cuya partida deja un enorme vacío en todos quienes tuvimos el privilegio de compartir con ellos momentos de trabajo, compañerismo y amistad", escribieron en un escrito difundido.

"En este difícil momento, queremos hacer llegar nuestras más sinceras condolencias y nuestro abrazo fraterno a sus familiares, seres queridos y allegados, acompañándolos con profundo respeto y solidaridad ante esta irreparable pérdida", agregaron. Y señalaron que ambos "serán recordados siempre con cariño, respeto y gratitud por quienes compartimos parte de nuestro camino junto a ellos. Su compañerismo, sus momentos compartidos y sus recuerdos permanecerán vivos entre nosotros".

"Con profundo pesar, todo el equipo de Deportivo Toro acompaña a la familia Latorre en este doloroso momento. Un abrazo muy especial para nuestro querido compañero Lisandro Latorre por la irreparable pérdida de su hijo, Cristian Ariel Latorre. Que encuentre fortaleza en el cariño de quienes lo rodean y consuelo en los recuerdos compartidos", expresaron desde Deportivo Toro.

Los mensajes se replicaron desde la Liga de Veteranos de Fútbol Amateur Cutral Có – Plaza Huincul, desde donde manifestaron su acompañamiento "con inmenso dolor a nuestro querido compañero Lisandro Latorre y a toda su familia ante el fallecimiento de su hijo, Cristian Ariel Latorre".

"No existen palabras suficientes para aliviar una pérdida tan dolorosa. En este momento tan difícil queremos hacerles llegar nuestro cariño, nuestro respeto y nuestras más sinceras condolencias.Que el amor de quienes lo conocieron, los recuerdos compartidos y el acompañamiento de familiares y amigos puedan brindarles fortaleza para atravesar este profundo dolor.Hoy toda la familia del fútbol veterano se une en un abrazo enorme para Lisandro y sus seres queridos", escribieron.