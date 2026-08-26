Tres meses duró un conflicto gremial en Centenario con la renuncia de dos funcionarios: ¿Qué pasó?

El Soemc anunció que levanta las medidas de fuerza luego de un acuerdo en la Subsecretaría de Trabajo. En el medio, cuatro cesanteados y nuevos funcionarios.

El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Centenario (Soemc) resolvió levantar la medida de fuerza que sostenía desde hacía más de 90 días contra la Municipalidad que conduce Esteban Cimolai . Fueron tres meses de tironeos, donde en el medio, la comuna echó a cuatro municipales, dos de ellos afiliados a este sindicato y otros del gremio ATE , con causas y frondosos sumarios. El tema está en la justicia laboral.

La decisión quedó formalizada este martes a través de una nota firmada por la secretaria general del gremio, Vanesa Yevenes , dirigida al intendente, en la que se comunica el fin del conflicto y se detallan los motivos que lo fundamentan.

Algunos de los conflictos tienen que ver directamente con la relación con los jefes y superiores, que eran personas de confianza del Gabinete, que fueron desplazados por Cimolai, y en otros casos, les aceptó la renuncia, en el marco de un acuerdo, tras la fuerte puja con el gremio municipal más antiguo de Centenario y con la mayor cantidad de afiliados.

La Municipalidad de Centenario despidió a cuatro agentes a finales de abril y hubo conflcito. Foto: Red Social Radio

Uno de los reclamos principales del Soemc ya tuvo respuesta del Ejecutivo municipal. Quienes ejercían como secretario y el subsecretario de Agua y Saneamiento, respectivamente, habían sido señalados por el sindicato por ejercer maltrato laboral, persecución y hostigamiento sistemático hacia los trabajadores municipales, ya no forman parte del gabinete.

Centenario: desplazan a dos funcionarios

Uno presentó su renuncia y el otro fue desplazado de su cargo el pasado 24 de agosto, según se comunicó formalmente ante la Subsecretaría de Trabajo de la provincia, donde se realizó la mediación por el conflicto.

En uno de los reemplazos asumió como nuevo secretario Facundo Selva, arquitecto que ya había ocupado un cargo en el área de Obras Públicas durante la segunda gestión de Javier Bertoldi y conoce de cerca el funcionamiento de la administración comunal en ese sector.

El otro motivo del conflicto, sin embargo, todavía no se resolvió del todo. En abril, Cimolai había firmado un decreto de despidos que alcanzó en principio a cuatro empleados municipales, entre ellos dos delegados gremiales del Soemc, cuya desvinculación el sindicato calificó como "arbitraria y antisindical". Lo que se analiza judicialmente es si eran delegados.

Esa situación fue judicializada por la organización y hoy se encuentra en manos de la Justicia Laboral, a la espera de una resolución. Desde el gremio confirmaron que continuarán la defensa de sus dos delegados por la vía judicial correspondiente, pero esos dos trabajadores aún no fueron reincorporados.

Con estos avances, el personal municipal retomó este martes sus tareas habituales en toda la comuna, pese a que no hubo demasiado impacto en las tareas que desarrolla la Municipalidad, más allá de las protestas.

En el comunicado, el Soemc sostuvo que "la batalla no es contra personas, sino contra la violencia en todas sus formas", y remarcó que el sindicato queda "en estado de alerta ante cualquier eventualidad que surja", en referencia a la causa judicial aún pendiente por los delegados cesanteados.

El día que echaron a cuatro municipales

La Municipalidad de Centenario había aplicado durante el mismo día cuatro cesantías a empleados de planta permanente por abandono de servicio. Los decretos fueron firmados el pasado 29 de abril Cimolai y publicados en el Boletín Oficial.

Son agentes que cerraron sumarios administrativos que venían tramitándose desde 2024 y 2025. Son sumarios largos, como todo proceso judicial administrativo, que tiene instancias de apelación y plazos.

Pero no serán los únicos de acuerdo a lo explicado por Mariano Brague, subsecretario de Recursos Humanos, quien había confirmado a LM Neuquén que hay otros 70 sumarios en curso, aunque aclaró que no todos terminarán necesariamente en despidos.

Brague destacó que la Dirección de Sumarios funciona de manera completamente independiente del Ejecutivo municipal en términos de interferencias políticas.

Despidos de municipales de Centenario: ¿presentaron pruebas?

Según explicó, el área política no interviene en ninguna etapa del proceso y ni siquiera conoce los nombres de los sumariados hasta que los expedientes se terminan, precisamente para garantizar la objetividad y el derecho de defensa de cada agente.

El caso que tiene mayor atención es el de una agente que, al momento de ejercer su defensa, alegó que sus inasistencias obedecían a situaciones de violencia de género y cuadros depresivos.