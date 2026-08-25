Centenario: estacionó frente al municipio y le desvalijaron el auto sin forzar la cerradura

El robo ocurrió a plena luz del día en una de las zonas más transitadas. Las cámaras captaron cómo un ladrón abrió el vehículo en segundos.

Una vecina de Centenario vivió una situación de inseguridad cuando dos presuntos ladrones inhibieron la alarma de su auto y sufrió el robo de su mochila con una notebook en su interior. El hecho ocurrió este lunes por la tarde, cuando el vehículo estaba estacionado sobre la calle San Martín, frente a la Municipalidad de Centenario .

El episodio sucedió cuando el vehículo Ford Fiesta estaba estacionado en la calle San Martín , a escasos metros de la intersección con Intendente Pons. El rodado quedó ubicado al frente del municipio de la localidad y en plena zona comercial del Casco Viejo . Por esta razón, los movimientos de los sospechosos quedaron captados por las cámaras de seguridad del área.

Las imágenes fílmicas muestran cómo se acercó un sujeto al vehículo a las 17:15 , el hombre vestido con vestimenta en tonos oscuros y una capucha, logró abrir el vehículo e ingresar al interior del rodado. La filmación refleja cómo revisó y sustrajo una mochila con una notebook en su interior.

Según informó el medio local Centenario Digital, se sospecha que el sujeto llegó caminando al lugar y que a pocos metros lo esperaba un cómplice, que habría actuado con un dispositivo inhibidor de alarmas, para que el hombre pudiera ingresar al vehículo sin forzar las cerraduras ni llamar la atención de los transeúntes.

El robo sucedió en el casco viejo de Centenario. Julio Gimenez

Otro robo cerca del hospital Natalio Burd

Además, el medio local agregó que una situación de inseguridad similar se registró horas antes, en cercanías al Hospital Natalio Burd, cuando fue abierta una camioneta que estaba estacionada. Aunque no trascendieron objetos de valor que hayan sido robados del rodado.

Por las características del ilícito, se estima que los delincuentes no son oriundos de localidad, ya que se movilizaban en un vehículo y cometieron el robo en una zona relativamente tranquila y con varias cámaras de seguridad que registran los movimientos ciudadanos. La causa quedó en manos del personal de la Comisaría Quinta, a partir de que la víctima radicó la denuncia por robo.