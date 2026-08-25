Video viral: vientos de casi 130 km/h dieron vuelta una avioneta en plena tormenta
Las fuerzas de las intensas ráfagas también desplazaron otras aeronaves.
Un fuerte temporal se registró en las últimas horas en Italia, donde los intensos vientos sorprendieron por su fuerza y terminaron volteando un avión.
Las ráfagas alcanzaron casi los 130 km/h y causaron gran impacto. Uno de los episodios más graves ocurrió en el aeropuerto de Forlì, donde el viento terminó dando vuelta un avión en plena pista, además de desplazar otras avionetas.
El aeropuerto tuvo que cerrar temporalmente para que los equipos de emergencia pudieran asegurar las aeronaves, y según informaron, afortunadamente, no hubo personas heridas.
El temporal también provocó lluvias intensas, caída de árboles, inundaciones y cortes de electricidad.
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