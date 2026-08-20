La excusa de Darío Barassi a la falta de sexo con su mujer que se hizo viral

El conductor de Ahora Caigo (El Trece) vivió un desopilante momento cuando Mario Pergolini le consultó por la frecuencia sexual con su esposa Lucía Gómez Centurión.

Dario Barassi dejó más de una picante frase en su paso por Otro día perdido (El Trece). Uno de los momentos más comentados en las redes sociales fue cuando contó el reclamo que le hizo su esposa, Lucía Gómez Centurión, por la falta de actividad en la pareja.

Fue Mario Pergolini que introdujo el tema al consultarle sin vueltas si estaba atravesando "su momento volteador" a lo que, entre risas, el conductor de El Trece respondió que "no es un momento tan sexual de mi vida".

Tras la respuesta, Pergolini imaginó la respuesta de Lucía mirando la nota en su casa y Barassi se sinceró al contar que ella que es psicóloga le había hecho un comentario vinculado a la intimidad de la pareja.

“Recién me dijo una frase que no sé si decirla porque es exponerla”, señaló en un primer momento. Sin embargo, luego agregó: “Me hizo un comentario muy gracioso vinculado con la falta de actividad sexual en el hogar”.

Aunque evitó revelar la frase exacta, aseguró que fue contundente. “Fue un comentario cortito. Te diría que fueron un, dos, tres, cuatro palabras”, sostuvo.

“Hoy como sea, en casa pasa”, dijo Barassi sobre el pedido de su mujer y la vuelta a casa. Sin embargo, lejos de esquivar los motivos por los cuales la intimidad sexual no es frecuente, Darío explicó que se trata puntualmente de la rutina familiar. “Es un código, puede pasar. Dos hijas, los dos trabajamos”, sostuvo.

Pero cuando parecía que la charla no podía volverse más divertida, Pergolini hizo una observación sobre un movimiento que había realizado Barassi en el estudio. “Por lo que vi cómo te estiraste, te iba a decir que no, que olvidate”, bromeó.

“Ese es el tema. Imaginate que quise hacer esto y ya me tiró. ¿No sabés la cantidad de calambres que tengo teniendo relaciones sexuales?”, bromeó el conductor de Ahora Caigo.

De hecho, siguiendo con su relato, explicó que en medio de la intimidad tiene que frenar parar estirar las piernas. “Estoy, taca, taca, taca, taca. Me estiro la pierna. Hay que elongar, estirar, y recién ahí volvemos..”, lanzó en medio de las carcajadas.