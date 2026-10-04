Nuevos detalles de la infidelidad de Lourdes Sánchez al Chato Prada: "Un rugbier"

Ángel de Brito habló de la nueva conquista romántica de la bailarina: residen en el mismo edificio de la localidad correntina.

Lourdes Sánchez confirmó su separación de Chato Prada después de 16 años de relación y un hijo en común. La noticia fue difundida por Ángel de Brito en LAM, donde además brindó detalles sobre la crisis que atravesaba la pareja. Según contó el conductor, el productor habría descubierto una presunta infidelidad de la bailarina, mientras que ella le explicó que el vínculo estaba terminado desde hacía tiempo.

En medio de la repercusión por la ruptura, el nombre que apareció como supuesto tercero en discordia es el de Fran Liotta , un joven de 27 años relacionado con el rugby y el mundo empresarial de Corrientes. De acuerdo con la información que dio el conductor, el empresario tendría una relación cercana con la modelo desde hace algunos meses. El periodista también aseguró que ambos viven en el mismo edificio de la capital correntina , aunque en departamentos diferentes.

“Es este chico de 27 años, rugbier, uno de los dueños del Marriott de Corrientes . De hecho, viven en el mismo edificio”, afirmó De Brito durante el programa de América. El presentador agregó una descripción sobre el joven al referirse a su situación económica y a su exposición dentro de Corrientes: “Él es muy conocido, fachero, mucha guita”. Las versiones sobre el vínculo fueron instaladas en medio de la separación, aunque no se conocieron mayores precisiones sobre cuándo habría comenzado.

Qué bombazo la separación de Lourdes Sánchez y el Chato Prada! Después de tantos rumores, se confirmó!

Fernanda Iglesias tenía razón... Y también parece que no había tal pareja abierta. Al Chato se le voló la paloma. Está más triste Ángel con la noticia que Lourdes... #LAM pic.twitter.com/uhk3u8XFmh — . (@MirandaV14Ok) October 3, 2026

Según relató el periodista, el productor se habría enterado de la presunta relación paralela algunos meses atrás. “El Chato descubrió la infidelidad hace un par de meses”, sostuvo durante la emisión. Luego agregó que Lourdes y Liotta “hace un par de meses” estarían saliendo. La versión se conoció después de que la bailarina hiciera pública la ruptura con el ladero de Marcelo Tinelli, con quien construyó una extensa trayectoria como pareja y formó una familia.

Qué dijo Lourdes Sánchez tras su separación del Chato Prada

Tras la información difundida en televisión, Sánchez se comunicó con De Brito para hablar sobre su situación personal. De acuerdo con el relato del conductor, ella le manifestó que no estaba triste por el final de la relación, aunque sí por el impacto que la separación podía tener en su hijo. También explicó que la pareja llevaba años intentando recomponer el vínculo y que, desde su perspectiva, el amor se había terminado tiempo atrás.

Según #Lam hay un tercero en discordia en la separación de Lourdes Sánchez y “El Chato” Prada …. Se llama Fran y tiene 27 años https://t.co/m9sYjpkj6u pic.twitter.com/vJdweL3aDW — Ptc Recargado (@PtcRecargado) October 3, 2026

“Nosotros hace años estamos tratando de remontarla, lo intenté, pero se apagó el amor hace tiempo. Vivía una agonía”, habría expresado la modelo en el mensaje que el comunicador reprodujo al aire. La bailarina también hizo referencia a los numerosos rumores que durante años rodearon a la pareja y que ambos habían desmentido públicamente. Ahora, con la separación confirmada, el nombre de Fran Liotta quedó asociado a una nueva etapa en la vida sentimental de la artista.