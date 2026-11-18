Qué es una imagen nodular en el cerebro, por lo que operarán de urgencia a Mariano Chihade, el marido de Mariana Fabbiani.

En las últimas horas, la salud del productor Mariano Chihade , marido de Mariana Fabbiani , generó preocupación al confirmarse que estaba internado en la sede Belgrano de Fleni donde sería intervenido por una "imagen nodular" en el cerebro.

La información, confirmada por el propio centro médico en un comunicado, remarcaba que había sido identificada en una resonancia magnética de cerebro y confirmó que será sometido a una operación, aunque no ahondó en detalles sobre el diagnóstico ni especificó qué tipo de procedimiento deberán realizarle.

La expresión utilizada en el parte médico no representa un diagnóstico en sí mismo pero sí refiere a un hallazgo que los especialistas, interpretan a partir de muchos factores. En general, se evalúan características como tamaño, ubicación y aspecto de esa imagen frente al contraste, además de los antecedentes y la evaluación clínica del paciente.

Es importante aclarar que este hallazgo por sí solo, no significa necesariamente que se trate de un tumor maligno. Una imagen nodular puede corresponde a una lesión vascular, un pequeño quiste, un proceso inflamatorio o una formación tumoral.

En este caso, lo que abre interrogantes es la decisión de avanzar con una intervención quirúrgica, sobre todo porque se trata de una intervención en una zona delicada. En algunos casos, una cirugía puede indicarse para obtener un diagnóstico preciso, extirpar una lesión o evitar posibles complicaciones. Por ahora, la información oficial es acotada. Chihade permanece internado, se encuentra clínicamente estable y está acompañado por su familia. Mariana Fabbiani de hecho, agradeció las muestras de cariño y pidió que acompañen a su marido con pensamientos de amor.

Jorge Rial reveló por qué Mariana Fabbiani se había separado de Mariano Chihade

Desde que se vendió la productora Mandarina, Jorge Rial no ha parado de hacer “ediciones especiales” en su nuevo canal de streaming, Ensalada Rusa, y en la última de ellas contó cómo fue la separación de Mariana Fabbiani de Mariano Chiade.

Todo comenzó cuando Jorge Rial recordó cómo la productora de Chiade, que se vendió hace poco tiempo en 6 millones de dólares al Grupo Octubre de Víctor Santamaría, produjo entre varios programas de TV, la recordada serie de Fito Páez. “Háganme acordar de Fito que le costó una separación a Chiade y Mariana Fabbiani, pobre, por el fracaso de la serie”, les pidió a sus productores al inicio de la transmisión. Algunos minutos después, Rial recordó que el productor alquiló oficinas en Madrid para intentar entrar en los mercados internacionales a raíz de la buena difusión de la serie de Netfilx.

“Es interesante la historia de la serie Fito, que fue un éxito, efectivamente. Fue una de las series más vistas, y de hecho yo la vi. Una vez que me sacan de los 10 minutos que estuve sin vida, me preguntan si había visto algo que me podría haber puesto nervioso y dije ‘Vi Fito’. Esto es cierto y, en todo caso me pude haber muerto de aburrimiento”, recordó con ironía el ex Intrusos.

“El público la vio y todo, pero financieramente Netflix te caga siempre: te compra por 10 lo que vale 100. Esto es así, y a Chiade le pasó lo mismo, entonces creo que perdió entre dos y tres millones de dólares con Fito. El problema con los dos tres palos es que él no los tenía, entonces ¿qué hizo? Miró hacia su derecha ¿y quién estaba? Mariana Fabbiani. Y le pidió guita a Mariana Fabbiani”.

El dinero de por medio

“Y Mariana Fabbiani puso guita que era de la herencia de su abuelo. Su plata para salvarle el negocio a Mariano. Y eso les trajo un quilombo marital. De hecho, ella iba mucho llorando a América diciendo ‘No sabes lo que hice, por Dios, puse guita. No sé si la voy a volver a ver’”, recordó Jorge Rial al respecto.

“Y de hecho, hubo una separación momentánea entre ellos, porque ella se hartó de eso y dijo ‘Che, yo no hice este proyecto. Todo lindo, pero tuve que poner la guita yo’. Hoy no sé si se la devolvió o no. Calculo que con lo que va a cobrar se la habrá devuelto o por lo menos se la va a devolver”, cerró Jorge Rial sobre la supuesta separación de Mariana Fabbiani.