El cantante recordó cómo fue la relación con la actriz, que actualmente está en pareja de Mauro Icardi.

Rusherking abrió su corazón sobre un momento que quedó marcada en su vida y tuvo una fuerte repercusión en el mundo del espectáculo: su romance con la China Suárez , la actriz que ha quedado envuelta en un sinfín de polémicas y atraviesa una etapa amorosa junto al deportista Mauro Icardi. En un diálogo con Nacho Elizalde, el músico contó cómo fue esa etapa y los contextos en los que llegó.

Luego de revelar que todo fue un quilombo en torno a la pareja, reveló los motivos: “Y porque también los dos estábamos… yo estaba en mi momento más peak de la música, ella también, muy conocida, nos separamos, todo el mundo quería saber por qué, si había infidelidad, sí”. Sumado a esto, habló sobre la búsqueda constante de supuestas infidelidades en separaciones de artistas: “Siempre. Y aparte, ella siempre fue de ese perfil más polémico, más público. Entonces, siempre querían pinchar por ese lado”.

“Pero no, terminó bien la relaión. No pasó nada, no pasó nada. Simplemente, terminó. Los dos éramos distintos, pensábamos distinto sobre alguna cosa que otra”, contó sobre el fin del vínculo.

La importancia de las edades de cada uno en la relación

En cuanto a la influencia de las edades de cada uno, reveló: "La edad, obviamente. Sí, sí, sí. Yo era muy chico, realmente. O sea, más allá de que uno por ahí piensa que te podés adaptar a la vida que tiene el otro o a la... Ella tenía una familia, tenía toda una vida construida y para mí en su momento era difícil”.

Por otra parte, agregó: “Para hoy me imagino sería mucho más, sería difícil y me imagino ese momento mucho más difícil, que era mucho más chico. También pasó hace tres años, tampoco es...”.

Luego, contó que en tan solo tres años desde esa relación, cambió su perspectiva: “Sí, a partir de los veinte, tres años es, es un montón. Crecés mucho, cambiás mucho de cómo ves las cosas”.