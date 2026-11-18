Brad Pitt muy fachero: su look con sobretodo y anteojos de aviador en la alfombra roja
Brad Pitt e Irene de Ramón asistieron a la premiere de Las nuevas aventuras de Cliff Booth y sorprendieron con sus apuestas de moda.
Brad Pitt volvió a convertirse en uno de los grandes protagonistas de una alfombra roja. El actor estadounidense asistió a la premiere de Las nuevas aventuras de Cliff Booth y no pasó inadvertido ante las cámaras. Esta vez, además de su presencia, todas las miradas estuvieron puestas en el look que eligió para la ocasión y en la elegante apuesta de su pareja, Inés de Ramon.
La pareja llegó al evento con dos propuestas que combinaron sofisticación, modernidad y detalles de vanguardia. Mientras el galán de Hollywood se inclinó por una estética clásica con algunos complementos que marcaron la diferencia, la diseñadora de joyas apostó por un vestido de alto impacto.
El look monocromático de Brad Pitt para la alfombra roja
Para la presentación, Brad Pitt eligió un conjunto monocromático en azul marino, una tonalidad que aportó sobriedad y elegancia a su estilismo. La propuesta estuvo integrada por un jersey de cuello redondo, un pantalón de vestir y un sobretodo a tono. El actor sumó algunos contrastes a través de los accesorios: llevó un cinturón marrón y zapatos de vestir en color bordó, dos detalles que aportaron personalidad al conjunto sin romper con la armonía de colores.
En cuanto al peinado, lució el cabello hacia atrás, con un acabado prolijo y marcado. También incorporó unas gafas de estilo aviador translúcidas, que le dieron un aire moderno y descontracturado a su imagen.
Inés de Ramon impuso moda con un vestido de Roberto Cavalli
Por su parte, Inés de Ramon se convirtió en otra de las protagonistas de la noche gracias a un diseño de Roberto Cavalli perteneciente a la colección Resort 2027. La pieza, en tonos marfil y crema, se destacó por su pronunciado escote en V, las aberturas laterales a la altura de la cintura y una falda larga de caída fluida, decorada con volados en cascada. Una combinación que aportó movimiento y delicadeza al conjunto.
La diseñadora de joyas y vicepresidenta de Anita Ko Jewelry completó su apuesta con el cabello suelto, peinado en ondas naturales, maquillaje luminoso y pendientes delicados. Así, Brad Pitt e Inés de Ramon compartieron una aparición que combinó elegancia clásica y tendencias contemporáneas. Con estilos diferentes, pero una misma apuesta por los detalles, la pareja captó la atención durante la premiere.
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