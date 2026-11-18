Brad Pitt e Irene de Ramón asistieron a la premiere de Las nuevas aventuras de Cliff Booth y sorprendieron con sus apuestas de moda.

Brad Pitt volvió a convertirse en uno de los grandes protagonistas de una alfombra roja . El actor estadounidense asistió a la premiere de Las nuevas aventuras de Cliff Booth y no pasó inadvertido ante las cámaras. Esta vez, además de su presencia, todas las miradas estuvieron puestas en el look que eligió para la ocasión y en la elegante apuesta de su pareja, Inés de Ramon .

La pareja llegó al evento con dos propuestas que combinaron sofisticación, modernidad y detalles de vanguardia . Mientras el galán de Hollywood se inclinó por una estética clásica con algunos complementos que marcaron la diferencia, la diseñadora de joyas apostó por un vestido de alto impacto .

Para la presentación, Brad Pitt eligió un conjunto monocromático en azul marino, una tonalidad que aportó sobriedad y elegancia a su estilismo. La propuesta estuvo integrada por un jersey de cuello redondo, un pantalón de vestir y un sobretodo a tono . El actor sumó algunos contrastes a través de los accesorios: llevó un cinturón marrón y zapatos de vestir en color bordó , dos detalles que aportaron personalidad al conjunto sin romper con la armonía de colores.

En cuanto al peinado, lució el cabello hacia atrás, con un acabado prolijo y marcado. También incorporó unas gafas de estilo aviador translúcidas, que le dieron un aire moderno y descontracturado a su imagen.

Inés de Ramon impuso moda con un vestido de Roberto Cavalli

Por su parte, Inés de Ramon se convirtió en otra de las protagonistas de la noche gracias a un diseño de Roberto Cavalli perteneciente a la colección Resort 2027. La pieza, en tonos marfil y crema, se destacó por su pronunciado escote en V, las aberturas laterales a la altura de la cintura y una falda larga de caída fluida, decorada con volados en cascada. Una combinación que aportó movimiento y delicadeza al conjunto.

La diseñadora de joyas y vicepresidenta de Anita Ko Jewelry completó su apuesta con el cabello suelto, peinado en ondas naturales, maquillaje luminoso y pendientes delicados. Así, Brad Pitt e Inés de Ramon compartieron una aparición que combinó elegancia clásica y tendencias contemporáneas. Con estilos diferentes, pero una misma apuesta por los detalles, la pareja captó la atención durante la premiere.