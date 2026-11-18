El jurado de MasterChef Celebrity evaluó a nueve participantes y tomó una decisión que cambió el rumbo de la competencia.

La tensión volvió a instalarse en las cocinas de MasterChef Celebrity durante la gala de eliminación de este martes. Bajo la conducción de Wanda Nara, nueve participantes se enfrentaron a un desafío que podía marcar el final de su recorrido en el reality. Sin embargo, cuando llegó el momento de conocer el veredicto, el jurado tomó una determinación que nadie esperaba .

La competencia reunió a los participantes que habían obtenido las calificaciones más bajas durante la semana y que debieron vestir el temido delantal negro. Pablo Migliore, Pablo Giralt, Julieta Poggio, Karina Mazzocco, Josefina “China” Ansa, Hernán Coronel, Edith Hermida, Rocío Robles y Campi fueron los protagonistas de una noche con mucha presión.

En esta oportunidad, los concursantes tuvieron que preparar galletitas danesas , una elaboración que requería precisión tanto en el manejo de la masa como en la presentación final. Frente a ellos estuvieron Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana, encargados de evaluar cada uno de los platos.

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Entre las preparaciones que recibieron observaciones estuvo la de Rocío Robles. La periodista deportiva presentó distintas variedades de galletitas, pero no consiguió convencer por completo a los chefs. Betular comparó el resultado con unos “polvorones”, mientras que Martitegui encontró algunos aspectos positivos, aunque cuestionó que la masa sablée estuviera demasiado procesada y no tuviera el arenado correspondiente.

Por otro lado, Edith Hermida también tuvo su momento de tensión frente al jurado. La conductora de Bendita TV presentó su plato bajo el nombre de “la catástrofe que no fue”, en referencia a las dificultades que había atravesado durante la preparación. A pesar de los inconvenientes, recibió una devolución positiva de Maru Botana, quien destacó que la masa sablée estaba bien lograda y valoró el resultado que había conseguido.

La decisión del jurado que cambió la gala de eliminación

Luego de probar las preparaciones, los chefs coincidieron en que el desempeño general había sido mejor de lo esperado. Si bien encontraron errores y detalles para corregir, consideraron que ninguno de los participantes había cometido fallas suficientes como para justificar su salida del certamen.

Así, cuando llegó el momento de anunciar quién debía abandonar las cocinas, Damián Betular tomó la palabra y sorprendió a todos con una decisión inesperada: no habría ningún eliminado en la gala de este martes. De esta manera, Rocío Robles, Campi y Edith Hermida, quienes habían quedado entre los participantes con mayores dificultades, lograron conservar su lugar en MasterChef Celebrity y seguirán compitiendo por el premio final.

Sin embargo, la noticia llegó acompañada de una advertencia que anticipa un escenario mucho más exigente para los próximos días. Antes de cerrar la gala, el jurado dejó en claro que la competencia entrará en una nueva etapa: “Esto es un quiebre y la semana que viene va a ser muy difícil”.