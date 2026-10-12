Quién abandonó MasterChef Celebrity en una noche marcada por el desafío de arroz con calamares

La competencia en MasterChef Celebrity continúa elevando la exigencia para las figuras que buscan mantenerse en carrera. En una nueva gala de eliminación , los participantes debieron enfrentarse a un desafío que puso a prueba sus habilidades culinarias y los obligó a trabajar con ingredientes que no todos lograron dominar.

Después de una prueba centrada en el arroz y los calamares, Paula Trapani , tuvo que despedirse del certamen . La decisión del jurado sorprendió a los protagonistas de la instancia decisiva y marcó un nuevo capítulo en la temporada, que ya había perdido a su primer participante, Pachu Peña.

La consigna de la noche fue presentada por Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana, quienes revelaron los ingredientes principales que los concursantes debían utilizar: arroz y calamares . Para completar el desafío, los famosos contaron con 60 minutos y una canasta de productos seleccionados por la producción, sin la posibilidad de acudir al mercado.

Antes de comenzar, Betular realizó una demostración para enseñar cómo abrir, cortar y limpiar los calamares, un procedimiento que representó una dificultad adicional para algunos participantes. Por su parte, Martitegui destacó las posibilidades de combinar los ingredientes y explicó qué esperaba de las preparaciones. “Hay sociedades infalibles, es un match que funciona como una pareja perfecta”, les dijo a los cocineros. En esta gala participaron Mike Amigorena, Pablo Migliore, Hernán “Mala Fama” Coronel, Alejandro Lerner, Campi, Sebastián Presta, Marta Fort, Paula Trapani, Julieta Nair Calvo, Pablo Giralt, Grego Rossello y Morena Beltrán.

Paula Trapani y Mike Amigorena, frente a la decisión final

Al momento de las devoluciones, cuatro participantes quedaron en la instancia decisiva: Paula Trapani, Mike Amigorena, Pablo Giralt y Hernán Coronel, conocido como Mala Fama. Después de escuchar las evaluaciones, el periodista deportivo y el músico consiguieron continuar en competencia. Así, la definición quedó entre Trapani y Amigorena, quienes no lograron convencer por completo a los integrantes del jurado.

El actor presentó su preparación y recibió observaciones sobre el resultado del arroz y la textura del calamar. Martitegui reconoció que tenía “buen sabor”, aunque consideró que ese era su único punto favorable. Botana también señaló que el molusco estaba duro. Betular, en cambio, tuvo una mirada más positiva y aseguró que había quedado “fascinado” con la propuesta. Esa devolución terminó siendo determinante para que Amigorena consiguiera una semana más en el reality.

El error de cocción que dejó afuera a Paula Trapani

La periodista presentó un risotto rojo acompañado por calamares cortados en piezas grandes, una alternativa diferente a los tradicionales anillos. Sin embargo, la preparación no alcanzó el punto de cocción esperado por los chefs: “Faltaba cocción tanto en el arroz como en el calamar”, le indicó Betular durante la devolución. Martitegui también fue contundente al describir el resultado: “Fue casi del mar a la mesa”.

Trapani reconoció que no había advertido la textura chiclosa del calamar cuando probó su propio plato. Pese a su esfuerzo, las críticas coincidieron en un aspecto central que terminó definiendo su continuidad en el programa. Finalmente, Maru Botana anunció que la periodista era la segunda eliminada de esta temporada de MasterChef Celebrity, después de la salida de Pachu Peña en la primera gala.

La despedida de Paula Trapani de MasterChef Celebrity

Tras conocer la decisión, Trapani expresó su tristeza por tener que abandonar la competencia antes de lo que esperaba: “Sinceramente esperaba seguir porque le puse bastante y siempre cociné con amor, pero bueno, es una competencia”, manifestó frente al jurado.

Betular intentó contenerla y le recordó que una mala jornada puede resultar decisiva en un certamen de estas características. Además, la alentó a quedarse con los aprendizajes de su experiencia y manifestó su deseo de volver a verla en una posible revancha. Martitegui, por su parte, aclaró que el principal problema de la preparación había sido el calamar crudo.

Después de recibir los saludos de sus compañeros, la periodista dejó su delantal sobre la mesada y se despidió de las cocinas de Telefe. De esta manera, la competencia perdió a otra de sus figuras y los participantes que continúan en carrera deberán prepararse para nuevos desafíos, con el objetivo de evitar los errores que pueden poner en riesgo su permanencia en el reality.