Pachu Peña eliminado de MasterChef Celebrity: el mensaje que dejó tras su salida
El humorista no pudo con el desafío en plena gala de eliminación y el jurado decidió que fuera el primer eliminado del reality de cocinas de Telefe.
Pachu Peña se convirtió en el primer eliminado de MasterChef Celebrity en la gala del domingo 4 de octubre. El humorista ya había anunciado, sin querer, su salida del reality y trascendió que su repentina eliminación se dio por un compromiso teatral que cumple en España.
El desafío no fue el más difícil de la temporada y fue Ian Lucas quien presentó una versión principiante de su plato que lo convirtió en el ganador de la edición pasada. “Esta es una réplica del plato que elegí yo cocinar para cocinar en la gran final”, reveló Ian y explicó qué es y cómo lo hizo.
“Van a tener que hacer su versión principiante del plato que Ian Lucas presentó para la final de Masterchef y con el cual ganó. Les vamos a pedir que presenten una milanesa con guarnición y un dip a base de mayonesa”, detalló Germán Martitegui.
Los participantes con delantal negro cocinaron y el jurado decidió que Grego Rossello, Pablo Migliore, Luck Ra, Marta Fort y Nazareno Casero pasaran a la siguiente etapa aunque sus platos no fueron de excelencia. En tanto que Lizy Tagliani, Mike Amigorena, Morena Beltrán y Campi, fueron los mejores de la noche y continuaron en carrera.
Finalmente, Diego Ramos, Alejandro Lerner y Pachu Peña, quedaron en la cuerda floja y fue Pachu el eliminado. “Pachu te vimos muy poco lamentablemente, fue una alegría conocerte un poco, fue muy corto. Creo que los nervios o lo que sea, no te dejaron mostrar todo el potencial que podías tener. Pero gracias por haber venido y estar acá”, expresó Germán.
“La pase muy bien, gracias a todos de corazón, me trataron maravillosamente bien”, dijo el humorista quien esperará el repechaje para volver a las cocinas y fue en su despedida que lanzó un mensaje positivo a todo el público: “Recuerden, un día sin risas es un día perdido”.
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