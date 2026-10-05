Pachu Peña eliminado de MasterChef Celebrity: el mensaje que dejó tras su salida

El humorista no pudo con el desafío en plena gala de eliminación y el jurado decidió que fuera el primer eliminado del reality de cocinas de Telefe.

Pachu Peña se convirtió en el primer eliminado de MasterChef Celebrity en la gala del domingo 4 de octubre. El humorista ya había anunciado, sin querer, su salida del reality y trascendió que su repentina eliminación se dio por un compromiso teatral que cumple en España.

El desafío no fue el más difícil de la temporada y fue Ian Lucas quien presentó una versión principiante de su plato que lo convirtió en el ganador de la edición pasada. “ Esta es una réplica del plato que elegí yo cocinar para cocinar en la gran final ”, reveló Ian y explicó qué es y cómo lo hizo.

“ Van a tener que hacer su versión principiante del plato que Ian Lucas presentó para la final de Masterchef y con el cual ganó . Les vamos a pedir que presenten una milanesa con guarnición y un dip a base de mayonesa”, detalló Germán Martitegui.

Los participantes con delantal negro cocinaron y el jurado decidió que Grego Rossello, Pablo Migliore, Luck Ra, Marta Fort y Nazareno Casero pasaran a la siguiente etapa aunque sus platos no fueron de excelencia. En tanto que Lizy Tagliani, Mike Amigorena, Morena Beltrán y Campi, fueron los mejores de la noche y continuaron en carrera.

Finalmente, Diego Ramos, Alejandro Lerner y Pachu Peña, quedaron en la cuerda floja y fue Pachu el eliminado. “Pachu te vimos muy poco lamentablemente, fue una alegría conocerte un poco, fue muy corto. Creo que los nervios o lo que sea, no te dejaron mostrar todo el potencial que podías tener. Pero gracias por haber venido y estar acá”, expresó Germán.

“La pase muy bien, gracias a todos de corazón, me trataron maravillosamente bien”, dijo el humorista quien esperará el repechaje para volver a las cocinas y fue en su despedida que lanzó un mensaje positivo a todo el público: “Recuerden, un día sin risas es un día perdido”.