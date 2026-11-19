Una obra que desconcertó al público, generó polémica y se convirtió en uno de los grandes hitos del arte argentino vuelve a despertar curiosidad más de seis décadas después de su creación. Lo que en 1965 fue considerado una propuesta extravagante y difícil de comprender, hoy es reconocido como un antecedente fundamental de las experiencias artísticas inmersivas .

La artista argentina Marta Minujín vuelve a poner en escena una de sus creaciones más emblemáticas, con una reconstrucción que invita a los visitantes a abandonar el rol de espectadores para convertirse en protagonistas de un r ecorrido cargado de estímulos, sorpresas y sensaciones .

En 1965, Marta Minujín y Rubén Santantonín presentaron en el Instituto Di Tella una propuesta que rompió con los formatos tradicionales de exposición. La Menesunda combinaba instalaciones, situaciones cotidianas, sonidos, aromas, texturas y espacios inesperados, en una experiencia que desafiaba la percepción del público .

La obra tuvo una vida breve. En menos de dos semanas, la gran cantidad de visitantes que ingresaron al recorrido terminó deteriorando la instalación, que desapareció dejando un recuerdo y un mito que se mantuvieron durante décadas. El término “menesunda”, propio del lunfardo, remite a algo difícil, incómodo o embarazoso. Esa idea atravesaba los once espacios que componían la obra, en los que los visitantes debían enfrentarse a situaciones fuera de lo habitual.

Cómo se reconstruyó la obra que no tenía planos originales

La recuperación de La Menesunda fue posible gracias a un pedido que Minujín le hizo en 2013 a Victoria Noorthoorn, entonces directora del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. La artista tenía un deseo concreto: volver a experimentar su creación: “Estuvimos trabajando dos años con la prodigiosa memoria de Marta para recrear lo que fue La Menesunda del año 65, de la cual no existían planos, no había bocetos ni registro específico de cómo había sido el montaje o la arquitectura de la obra”, contó Noorthoor a Clarín.

El trabajo de reconstrucción demandó una investigación minuciosa a partir de fotografías, fragmentos de filmaciones, recortes periodísticos y, principalmente, los recuerdos de la artista. También participaron Pablo Suárez, David Lamelas, Rodolfo Prayón, Floreal Amor y Leopoldo Maler, entre otros colaboradores de la versión original. La reconstrucción se inauguró en 2015 en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, pasó en 2019 por el New Museum de Nueva York y, desde 2024, comenzó una nueva etapa de exhibiciones internacionales.

Un recorrido por sensaciones, olores y experiencias inesperadas

La Menesunda según Marta Minujín propone atravesar un laberinto en el que cada espacio modifica la experiencia del visitante. Neones parpadeantes, videos, sonidos urbanos, superficies blandas, aromas y situaciones insólitas forman parte de una propuesta que busca involucrar todos los sentidos.

El director del Museo Reina Sofía, Manuel Segade, destacó el carácter pionero de la instalación y su capacidad de transformar la relación entre el público y el arte: “Supuso un hito pionero en la historia de las instalaciones inmersivas de la segunda mitad del siglo XX”, afirmó, y la definió como “la artista viva más importante de la Argentina”.

El recorrido incluye desde una pareja en una cama y una sala con espuma hasta espacios que recrean sensaciones de frío, olores a fritura y anestésico odontológico, una cabeza gigante de mujer que se observa a través de una mirilla y un ambiente inspirado en el sistema digestivo. La reconstrucción también recupera materiales y objetos de época para respetar la estética original. Desde los pisos y los trapos hasta los envases de cosméticos y los aromas, cada elemento fue pensado para acercarse a la experiencia de 1965.

La muestra en Madrid y su recorrido internacional

La exposición La Menesunda según Marta Minujín se inauguró el 18 de noviembre en el Museo Reina Sofía de Madrid y permanecerá disponible hasta el 8 de marzo de 2027. Bajo la curaduría de Manuel Segade, se trata de la primera retrospectiva del museo español centrada en el trabajo performático de la artista argentina.

La exhibición también reúne gigantografías y registros documentales de su activismo artístico entre 1963 y 1985, con imágenes de obras emblemáticas como La caída de los mitos universales, en la que Minujín recreó íconos como el Obelisco porteño en pan dulce y el Partenón con libros prohibidos. La gira europea de la instalación continuará el próximo año en la Tate Liverpool, en el Reino Unido, después de su paso por Dinamarca y España.

Para Minujín, la diferencia entre contemplar una obra y vivirla es central en esta propuesta. “En el museo, por lo general, la gente contempla y acá tienen la oportunidad de vivir el arte, este arte inmersivo”, expresó. Y resumió su búsqueda con una frase que sintetiza el espíritu de La Menesunda: “Es distinto ser contemplador que ser participante, que vivir en arte. Esta es una propuesta de vida”.

A 61 años de su creación, la obra que alguna vez fue considerada una locura vuelve a demostrar que la provocación, la experimentación y la participación del público pueden trascender generaciones y fronteras. “Lo increíble es que se trata de una obra que tiene 61 años que, como el inodoro de Duchamp, siempre será eterna”, afirma Minujín.

La prensa internacional quiere saber si la motosierra del presidente Javier Milei, que tanto impresiona a los europeos progresistas, podría afectar, con sus recortes críticos, al espíritu de La Menesunda. “Nada que ver -responde Minujín-. A Milei no le interesa el arte ni la cultura. No nos afecta.”