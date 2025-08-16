Con apellido célebre y talento propio: Amanda Minujín pisa fuerte en la actuación

A sus 19 años, Amanda Minujín comienza a consolidarse como una de las jóvenes figuras con mayor proyección en el ámbito artístico, no solo argentino sino también internacional. La hija del reconocido actor Juan Minujín ya suma experiencia en cine y televisión.

Recientemente, la joven, participó de una producción de gran alcance en Netflix, compartiendo elenco con su padre en una historia que atrapa desde el primer capítulo. Su nombre empieza a instalarse con fuerza entre los nuevos talentos que aportan frescura a la pantalla.

El proyecto que reunió a padre e hija es “Atrapados”, serie policial de suspenso estrenada en marzo de 2025. La trama, inspirada en la novela Caught de Harlan Coben, fue adaptada a la realidad argentina por Ana y Miguel Cohan y ambientada en la ciudad de Bariloche. El elenco cuenta con figuras de peso como Soledad Villamil, Alberto Ammann, Mike Amigorena, Matías Recalt y Fernán Mirás.

minujin1

La historia sigue a Ema Garay (Villamil), una periodista que se ve involucrada en la búsqueda de una adolescente desaparecida en medio de oscuros secretos. Juan Minujín interpreta a Marcos Brown, un personaje que resulta clave en el desarrollo de la investigación. En paralelo, Amanda se pone en la piel de Martina Schulz, una violinista cuya desaparición desencadena el conflicto que da origen a la serie.

La actriz aparece en tres episodios y logra construir un papel sólido, transmitiendo la vulnerabilidad y la fuerza de un personaje fundamental para la trama. La interacción con su padre no se apoya en el vínculo personal, sino en la interpretación de dos personajes que responden a la lógica del relato. El resultado es una química en pantalla que aporta realismo y potencia dramática.

Ya no es "la hija de..." Amanda Minujín pisa cada vez más fuerte

El recorrido de Amanda no comenzó en esta ficción, sino en el cine. Su primera experiencia fue a los 14 años en Las Buenas Intenciones (2019), película en la que tuvo un desempeño destacado que le valió el premio Revelación en los Premios Sur, otorgados por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina. Aquel film, además, recorrió festivales internacionales y cosechó elogios de la crítica.

Con los años, Amanda fue perfeccionando su formación a través de talleres de actuación y propuestas vinculadas al arte escénico. Su estilo, marcado por la naturalidad y la entrega, le permite destacarse en cada proyecto, mostrando que su camino no depende únicamente del apellido que lleva, sino de una vocación auténtica que crece con cada interpretación.

minujin2

Su padre, consciente de los desafíos que enfrenta cualquier actor joven, se mantiene como un apoyo incondicional. En una entrevista, reveló: “Yo dejo que ella haga su camino sola, todo lo posible. Tranquila, sola. Yo estoy ahí si me necesita, pero trato de que ella vaya viendo qué quiere hacer”, dejando en claro que la libertad de elección es parte esencial de la carrera de su hija.

Amanda: Un futuro en expansión

Con Atrapados, Amanda suma un paso importante en su recorrido y confirma que su talento tiene proyección internacional. La ficción de Netflix, además de darle visibilidad, le permitió trabajar en un elenco con intérpretes de larga trayectoria y consolidar experiencia en un proyecto de gran magnitud.

minujin3

Lejos de conformarse con lo logrado, Amanda Minujín sigue construyendo un camino propio, con pasos firmes y una mirada artística que promete dar que hablar en los próximos años. Su presente en la plataforma de streaming más grande del mundo es solo el comienzo de una carrera que ya empieza a despegar con identidad propia.