Wanda Nara reveló el objeto que más desea y la reacción de su psicóloga

En una nota con Puro Show, la modelo y empresaria hizo una revelación que llamó la atención de todos.

La modelo y empresaria Wanda Nara sorprendió en una nota con Puro Show al revelar cuál es el objeto que más extraña y por el que no puede evitar emocionarse ya que quedó en su antigua casa de Turquía que compartía con su exmarido, el futbolista Mauro Icardi .

En una charla sobre su vida personal y profesional, la también conductora confesó cómo lidia con la nostalgia de ciertos recuerdos: “Yo me compré casi todo nuevo, mis hijos crecieron, lo que quedó allá de ellos está hace un año, imaginate que los chicos crecieron, los talles ya no son los mismos”.

Pero fue su confesión sobre un objeto que no pudo recuperar que llamó más la atención: “Me gustaría por ejemplo tener mi copa del Bailando, mi psicólogo me dice ‘no tendrás la copa pero quién te quita el orgullo de como argentina haberlo ganado’”. La conductora no ocultó la emoción que le provoca recordar ese momento: “Porque yo lloro por mi copa y mi psicólogo me dice ‘Wanda, no podés ser tan hueca, ganaste con esa felicidad’”.

image

En el ida y vuelta con la prensa, Wanda Nara fue consultada por las declaraciones de Tamara Báez, que la comparó con la China Suáez al acusarla de haberse metido entre ella y Elián. “Cuando lo conocí a él, él estaba con otra chica, así que no me metí en ninguna relación. Eso lo aclaré mil veces”, dijo contundente la mediática y dejó en claro que no sigue en redes sociales a Tamara.

La reacción de Wanda Nara cuando se enteró que L-Gante dejó de seguirla en Instagram

Wanda Nara y L-Gante pasaron de tener una relación amorosa a ser grandes amigos lo que no contemplaría un vínculo sentimental que cruce los límites. Tanto es así que el cantante decidió marcar el terreno dejando de seguir en Instagram a su amiga Wanda, en medio de una restitución del vínculo amoroso con la madre de su hija Tamara Báez.

Esta acción causó cierto revuelo entre los fanáticos de esta historia ya que sorprendió la drástica situación. Sin embargo a pesar de que en épocas donde las redes son un espacio para analizar relaciones por las acciones de cada protagonista, la amistad entre ambos sigue vigente.

image

Ante esta situación sorpresiva, Wanda se expresó sobre la actitud del cantante en diálogo con la prensa tras su regreso de México donde filma una nueva temporada de la serie Love is Blind. Al ser consultada por la situación confesó que no le da importancia y remarcó, entre otras cosas, que con Tamara tiene "la mejor" en cuanto a su relación.

“Estuve de vacaciones con él, hubo muchas charlas. Me fui diciendo que era mi amigo y volví diciendo lo mismo. No sabía que me había dejado de seguir en Instagram. Yo lo quiero un montón y le deseo lo mejor, nunca me van a escuchar hablar mal de él”, confesó Wanda en el aeropuerto.

Por otra parte dijo: “No necesito ponerle título a nuestra relación, pero seguro no voy a decir que fue un pasatiempo porque hablaría mal de mí. Lo respeto mucho, lo quiero, quiero a su familia y él quiere a la mía”.