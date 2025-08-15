El recuerdo de Wanda Nara en su primer trabajo: ¿Qué hizo?

Para conseguir el éxito que tiene actualmente como empresaria y figura en el mundo del espectáculo, Wanda Nara ha tenido que pasar por una infinidad de situaciones incómodas y trabajos que fueron el puntapié inicial para cosechar una fortuna inmensa en las cuentas bancarias que le permiten llevar adelante una vida lujosa.

Cuando era adolescente la conductora televisiva y ahora también cantante comenzó su etapa como trabajadora. De eso dio muestra en las redes sociales su madre Nora Colosimo , quien publicó una imagen para sus seguidores con un texto breve donde explicó el contexto de la foto y mostró su amor y admiración por una de sus hijas: “ Nenita hermosa, te esperaba tremendo futuro. La pequeña gran Wandita ”, escribió.

Allí se mostró a una Wanda en plena juventud, vestida con una chaqueta azul, pollera estilo escocesa y una boina que terminó de darle mayor personalidad al outfit preparado. Más allá de la revelación que hizo Nora en su cuenta personal donde suma 270 mil seguidores, no dio detalles de cuál fue el trabajo que realizó en aquella oportunidad.

Wanda Nara-Aeropuerto

Rápidamente la actriz compartió la publicación en su cuenta personal junto a un emoji de un rostro emocionado y un corazón. Sumado a esto escribió: "Mi primer trabajo".

Wanda volvió al país tras grabar en México y apuntó contra todos

La mediática aterrizó en el país y fue abordada por la prensa que realizó una guardia en periodística para poder tener su testimonio sobre los diversos temas que la involucran en torno a su vida privada. Uno de ellos es saber qué pasará con sus hijas ante el deseo de Mauro Icardi de llevarlas a vivir a Turquía. Sin embargo la conductora fue clara y sostuvo que no están las condiciones dadas para que eso ocurra actualmente. "No, las chicas no pueden salir del país pero cuando el padre venga, me imagino que lo primero que va a hacer es venir a verlas", sostuvo en el aeropuerto.

Por otra parte Wanda dio detalles de su situación sentimental: en su relato afirmó que la relación con el cantante L-Gante se convirtió en una amistad y sostuvo que un jugador de Boca todavía le manda mensajes. Cabe recordar que la mediática fue involucrada en una situación sentimental con el defensor Ayrton Costa.