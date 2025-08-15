¿Se enojó? La reacción de Wanda Nara cuando se enteró que L-Gante dejó de seguirla en Instagram

La mediática se refirió a la actitud que tuvo el cantante tras haber confirmado que volvió a ser pareja de Tamara Báez.

Wanda Nara y L-Gante pasaron de tener una relación amorosa a ser grandes amigos lo que no contemplaría un vínculo sentimental que cruce los límites. Tanto es así que el cantante decidió marcar el terreno dejando de seguir en Instagram a su amiga Wanda , en medio de una restitución del vínculo amoroso con la madre de su hija Tamara Báez.

Esta acción causó cierto revuelo entre los fanáticos de esta historia ya que sorprendió la drástica situación. Sin embargo a pesar de que en épocas donde las redes son un espacio para analizar relaciones por las acciones de cada protagonista , la amistad entre ambos sigue vigente.

Ante esta situación sorpresiva, Wanda se expresó sobre la actitud del cantante en diálogo con la prensa tras su regreso de México donde filma una nueva temporada de la serie Love is Blind. Al ser consultada por la situación confesó que no le da importancia y remarcó, entre otras cosas, que con Tamara tiene "la mejor" en cuanto a su relación.

Wanda entrevista

“Estuve de vacaciones con él, hubo muchas charlas. Me fui diciendo que era mi amigo y volví diciendo lo mismo. No sabía que me había dejado de seguir en Instagram. Yo lo quiero un montón y le deseo lo mejor, nunca me van a escuchar hablar mal de él”, confesó Wanda en el aeropuerto.

Por otra parte dijo: “No necesito ponerle título a nuestra relación, pero seguro no voy a decir que fue un pasatiempo porque hablaría mal de mí. Lo respeto mucho, lo quiero, quiero a su familia y él quiere a la mía”.

L-Gante se reconcilió con Tamara Báez: "Wanda era un pasatiempo"

L-Gante le puso fin a la historia de amor con Wanda Nara y confirmó la reconciliación con Tamara Báez, la madre de su hija Jamaica. La noticia tomó por sorpresa a la mediática que está en México grabando un programa junto a Dario Barassi para Netflix.

Los rumores ya se habían instalado con fotos del cantante y Báez en las redes sociales y algunas declaraciones de amor. Sin embargo, este lunes en diálogo con Los profesionales de siempre (el nueve), el artista confirmó la reconciliación y contó cómo se siente. “Ahora me siento re bien. Volvió de la gira de Europa, que estuve todo un mes haciendo muchos shows. Vine y acomodé un montón de cosas. Estoy acá con Tamara, con Jamaica, con mis amigos yendo a comer” dijo.

L-Gante-Báez-´Portada

La pregunta sobre la relación con la madre de su hija no tardo en llegar y L-Gante no dio vueltas a la respuesta. “Volvimos en el mejor de los sentidos. Estamos bien. Nunca dejé de estar enamorado”, reconoció y destacó que para él hoy “lo primero es la familia”.

Ya sin intenciones de reavivar las versiones sobre un romance con la empresaria y ex de Mauro Icardi, el cantante de cumbia 420 sostuvo que “la relación con Wanda tendrá que seguir como una amistad”. Lo llamativo es que Nara no sabe de esta reconciliación y sobre esto dijo: “no sé cómo le va a caer, pero si uno quiere de verdad a alguien le desea lo mejor”.

wanda lgante.jpeg

“Vamos a tratar de manejarlo lo mejor posible. No soy de desearle el mal a nadie. En cierto modo, cuando estaba con Wanda, le aconseje que luche por recuperar a su familia y se lleven bien”, recordó sobre los consejos que le dio a la mayor de las hermanas Nara.

No hay dudas que las palabras de L-Gante no le caerán muy bien a Wanda ya que este deslizó que usó a la rubia para volver con Tamara Báez. “Lo que yo quería es esto que logré ahora” y admitió que “solo fue un pasatiempo”.