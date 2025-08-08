Inesperado: Wanda Nara revivió un momento de su vida con Maxi López

La relación entre Wanda Nara y Maxi López es una de las más llamativas en el mundo de la farándula argentina. Desde el flechazo que los enamoró, a la vida en diferentes partes del mundo, la separación en medio de un escándalo mediático por el vínculo de la empresaria con Mauro Icardi y la tregua definitiva que fue moldeando el paso del tiempo.

Sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto, son los que los unirán para siempre y las piezas sobre las que se articuló esta reconciliación. Maxi rehízo su vida con la sueca Daniela Christiansson, con quien tuvo a Elle y espera su segundo hijo. Wanda transita un presente más tumultuoso, en plena guerra mediática y judicial con Mauro Icardi y sus idas y vueltas con L-Gante. Sin embargo, su relación con el padre de sus hijos mayores se mantiene a salvo, más allá que algún que otro chispazo. Nada comparable a la artillería del pasado.

En su reciente viaje por Europa, Wanda hizo una parada en su casa de Milán y revolvió entre sus recuerdos. Según contó ella misma en sus redes sociales, permaneció varios días en la capital de la moda por motivos referidos a la documentación de sus hijos varones y también para organizar la mudanza de objetos personales desde Italia. Durante su estadía también realizó actividades laborales, visitas personales y tareas vinculadas a la producción de vestuario para un proyecto con Netflix.

Como ocurre con casi todo lo que involucra a Wanda, su paso por Milán no estuvo exenta de polémica. En una historia que luego borró, reflejó un enorme depósito de cajas y bolsas en los que enmarca su estadía en la ciudad italiana, que es mucho mayor al tiempo en que vivió allí. El apego va más allá y siempre la elige como su favorita, después de Buenos Aires, su lugar en el mundo.

El emotivo video de Wanda Nara

Ya de vuelta en Argentina, Wanda Nara mostró parte de lo que encontró durante sus días en la ciudad italiana. Pero en este caso los recuerdos no tienen que ver con Mauro Icardi, quien supo ser ídolo del Inter de Milán, sino con Maxi López, de quien se separó en 2013.

“Mirá lo que encontramos haciendo mudanza, la emoción de los chicos es inexplicable. Te esperan acá camisetas para tus bebés también. Cuántos recuerdos que vivimos en tantos países, cuántos goles gritamos con estos colores”, escribió junto a emojis que describían el sentimiento. La frase aludía directamente a López, aunque sin mencionarlo en la publicación.

En las imágenes sobresale un par de botines que descansa en una enorme colección de camisetas que reflejan parte de la trayectoria del futbolista surgido en River Plate. Allí se ven remeras de época del Barcelona de España, Gremio de Brasil, FC Moscú de Rusia y del Milan y el Catania de Italia, entre un mar de camisetas de otros clubes que el rubio delantero intercambió durante su paso por esas ligas. Un tesoro para cualquier jugador y más aún para tres chicos que buscan seguir los pasos de su padre.

De hecho, Valentino, el mayor de los varones, estudia en el Instituto River Plate y juega en las divisiones inferiores. Y fue el primero en reaccionar, replicando la historia que publicó su madre y reflejando su alegría. En tanto, los dos más chicos están en Excursionistas, club del Bajo Belgrano. Y los tres recibieron un regalo que refleja el paso de su papá por las ligas más importantes del mundo.