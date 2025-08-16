Mauro Icardi y China Suárez: un amor que se reinventa en Turquía

Tal como se venía anticipando en el ambiente del espectáculo, Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez finalmente se instalaron en su nueva residencia en Turquía. El cambio de hogar se concretó en pleno movimiento de agendas: entre los entrenamientos del delantero del Galatasaray, los viajes de los hijos de la actriz y algunas salidas compartidas.

Así, la pareja selló el inicio de una etapa de convivencia en el exclusivo barrio de Beikta. Apenas unas horas después de instalarse, ambos lograron generar revuelo en las redes sociales, donde los seguidores no tardaron en comentar tanto la mudanza como los primeros looks que la actriz dejó ver desde su nuevo hogar.

La mudanza quedó registrada en el terreno que más manejan: sus redes sociales. Allí, Icardi publicó primero una foto en el campo de entrenamiento, pero rápidamente giró el foco hacia lo personal con una postal íntima: retrató a la China descansando bajo el sol del verano europeo. En la imagen, Suárez aparece con un vestido blanco de escote en V, cuello bobo con volados, falda con tablas y los breteles finos de una microbikini animal print en tonos naranjas y negros. El look, uno de los más comentados de la temporada, fue completado con un peinado recogido en cola de caballo tirante y un maquillaje minimalista, con máscara de pestañas, rubor en las mejillas y labios al natural.

china1

Ventana a la intimidad: las fotos compartidas por la China Suárez en su nuevo hogar

La actriz, por su parte, decidió abrir una ventana a la intimidad de la casa. Desde su propio vestidor, se mostró frente al espejo con el celular en mano, revelando detalles del mobiliario y de una isla en el centro del cuarto pensada para maximizar el guardado. Pocos minutos más tarde, compartió una segunda postal: esta vez, desde el amplio patio verde rodeado de vegetación y césped impecable, luciendo un traje de baño marrón con detalles negros, reflejando su estilo relajado en pleno verano turco.

La confirmación definitiva de la mudanza llegó días atrás con una foto cargada de simbolismo. La actriz subió la imagen de un manojo de llaves, en cuyo llavero se leían grabadas las iniciales “M” y “E”, un guiño directo a sus nombres completos. Junto al posteo, escribió simplemente: “Oficialmente mudados”. Los más atentos, además, señalaron la presencia de una escultura de león en la entrada, un elemento que generó especulaciones por su vínculo con publicaciones previas de Icardi y de Wanda Nara, reviviendo debates en el círculo mediático.

Según los medios, la nueva casa de Icardi y Suárez es “espectacular”

Sobre la propiedad en cuestión, Karina Iavícoli dio detalles en Intrusos (América): “Tenemos en exclusiva dónde van a vivir porque entre hoy y mañana están haciendo la mudanza a esta súper mansión. Ya habíamos adelantado que es muy cerca del Bósforo. El barrio se llama Beikta. Es un lugar increíble. Tiene toda la mezcla de la parte europea de Turquía con toda la modernidad. Hay bares, teatros y galerías. Es espectacular”, describió la panelista.

china2

En la misma línea, agregó más precisiones: “Eugenia está comprando los muebles. Me contó gente muy cercana, que estos son los pasos que ellos van dando, porque es una casa que la van a poner como nueva, con todas las comodidades y es un lugar realmente hermoso donde le va a permitir también a ella moverse sola si quiere”. Y concluyó señalando que “tuvo varias ofertas de trabajo en Turquía y está viendo cuáles acepta porque la carga horaria de él es importante y está mucho tiempo fuera de la casa. Así, cada uno, aunque estén juntos, empieza a hacer su vida. Es hermoso el lugar”.

china3

Tiempos de cambio

Este gran cambio supuso una reorganización para toda la familia. Rufina, la hija mayor de Suárez, comenzó el proceso de adaptación a un colegio turco, aunque por estos días regresó a Buenos Aires “porque extrañaba a su papá y a sus amigos”. Sobre esta situación, Nicolás Cabré aclaró: “La prioridad siempre fue acordar en función de las decisiones de Rufina”, en relación al acuerdo familiar.

En cuanto a Magnolia y Amancio, los hijos menores de la actriz con Benjamín Vicuña, también viajaron nuevamente a la Argentina junto a la abuela materna, ya que el actor chileno no autorizó su permanencia en Turquía por el mismo período que Rufina.

Rusherkng hijos china 2.jpg

Por el momento, Icardi y la China disfrutan de la intimidad que les ofrece la casa recién estrenada, mientras intentan equilibrar compromisos laborales y acuerdos familiares. Así, bajo el sol de Turquía y en medio de la atención del espectáculo internacional, la pareja da inicio a una nueva etapa de convivencia en un escenario tan moderno como sofisticado.