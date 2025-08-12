La sugestiva foto de la China Suárez que alimenta rumores de embarazo

La actriz compartió una foto en redes sociales y los seguidores especulan en que espera su primer hijo con Mauro Icardi.

La China Suárez vive sus primeras semanas en Turquía junto a Mauro Icardi. La actriz y el futbolista, que oficializaron en enero, aprovechan el tiempo a solas para instalarse y organizar su nueva vida juntos en la lujosa mansión.

Una foto compartida por la actriz generó todo tipo de especulaciones sobre un posible embarazo. Es que Sangre Japonesa, como se presenta en Instagram, subió una historia en su perfil en la que se la ve junto a un perro bulldog francés marmolado y una remera con un aplique de león.

Claro que la imagen no pasó inadvertida por los usuarios en las redes sociales que rápidamente analizaron el gesto que capturó la China. La mascota de la familia (que según los seguidores se trata del perro de Isabella y Francesca , las hijas de Icardi con Wanda Nara) apoya su patita en la panza de la expareja de Benjamín Vicuña quien acompaña ese momento con un corazón.

China Suárez

Mientras algunos usuarios especulan en que la actriz estaría atravesando un embarazo, otros ponen fin a esos rumores. “Está a la altura de su corazón y la patita del perrito señala al león. La imaginación vuela, aunque de haber sido el caso me parecería una maner tierna y original de dar una noticia así”, “Nunca la van a dejar en paz?”, “La panza queda más abajo chicos”, fueron algunos de los comentarios.

Lo cierto es que no es la primera vez que la China despierta rumores de embarazo y de hecho es ella misma quien lo ha desmentido en varias oportunidades. “No estoy embarazada”, dijo hace un tiempo cuando una foto en bikini generó el mismo rumor.

Rufina Cabré volvió a la Argentina: los motivos

Rufina Cabré, la hija de la China Suárez y Nicolás Cabré, volvió de forma repentina a la Argentina luego de su estadía en Estambul junto a sus dos hermanos Magnolia y Amancio Vicuña.

Según información aportada en Intrusos (América), la menor manifestó expresamente sus ganas de volver al país para reencontrarse con sus seres queridos, pasar tiempo junto a su padre y retoma la cercanía con sus amigos en Buenos Aires.

rufina-cabre-portada

Nicolás Cabré rompió el silencio tras el regreso de su hija y contó cuáles había sido los verdaderos motivos. “Estoy contento de dar alas a Rufi y que pueda tener opciones. Lo que yo sienta con eso es un tema mío que tengo que trabajar yo pero ella tiene libertad de decidir. No va a ser fácil pero la vida es así”, dijo el actor en una nota con Agárrate Catalina (La Once Diez).

Además, anticipó que Rufina regresó a la Argentina para despedir a sus compañeros y amigos y luego volverá a Estambul para comenzar las clases las primeras semanas de septiembre.