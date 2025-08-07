El llamativo detalle de la nueva casa de la China Suárez y Mauro Icardi en Turquía

La actriz compartió a través de una historia de Instagram la feliz noticia de su mudanza con el futbolista.

Finalmente se concretó. Mauro Icardi y la China Suárez ya viven juntos en una nueva casa. La propia actriz se encargó de compartir la noticia en sus redes sociales una vez finalizada la mudanza . “Oficialmente mudados”, escribió, junto a la foto de un especial y romántico llavero.

Mucho antes de que la China arreglara todo lo que debía arreglar en Argentina y viajara a Turquía, los rumores sobre una nueva propiedad comenzaron a circular. En un principio se decía que iba a ser el club, Galatasaray, el que se encargara de darles el nuevo hogar.

Una vez que la actriz concretó su viaje y se instaló allí, volvieron a aparecer las informaciones al respecto, aunque esta vez desde un foco algo diferente. Se explicaba que, como ya estaba definido que Rufina iba a vivir ahí, entonces debían buscar una nueva casa en la que instalarse.

image

Este miércoles, se terminaron de confirmar todas esas especulaciones. Fue la propia China Suárez la que se encargó de dar la novedad, con una foto sencilla pero que no dejó lugar a dudas. “Hogar nuevo, oficialmente mudados”, escribió y marcó que se trata de una vivienda que queda en Estambul.

La China Suárez y Mauro Icardi, unidos en un nuevo hogar

En la primera postal que compartió la China Suárez, se alcanza ver un poco de cómo será el nuevo lugar donde se instalará con sus hijos y su pareja. Mención aparte para el llavero especial que la pareja comparte: una “M” (de Mauro) y una “E” (de Eugenia) grandes y rosas.

En lo que respecta a la casa en sí, se puede ver que sigue la estela la propiedad anterior. Ventanales amplios que dan a un jardín soñado, sillones enormes y un estilo moderno y compacto. Lo más llamativo, al menos de este primer pantallazo, es la estatua que reposa sobre la mesa principal del living: un león dorado que rinde homenaje al futbolista.

image

De momento no se sabe si esta nueva casa es la que se venía rumoreando que tenía apuntada el club, en uno de los barrios más exclusivos, o si se trata de una completamente diferente. Tampoco se sabe, aunque se da por sentado, si Isabella y Francesca tendrán su propia habitación. Todas estas dudas, seguramente, serán solventadas con el correr de las horas por los propios protagonistas o su entorno.

La buena noticia para la China Suárez y Mauro Icardi es que ahora comienzan una nueva etapa en Turquía, con una vivienda en conjunto para seguir afianzando su historia de amor. Un momento que ambos esperaban con ansias.