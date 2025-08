¡Ganó la China Suárez! Rufina Cabré se mudaría a Turquía y ya le están buscando escuela

La noticia sorprendió y generó revuelo: Rufina Cabré, la hija de la China Suárez y Nicolás Cabré , no volvería a la Argentina y se instalaría de forma definitiva en Turquía, donde actualmente reside su madre junto a Mauro Icardi, jugador del Galatasaray. La información fue confirmada en las últimas horas por los panelistas del programa Intrusos (América), quienes también revelaron nuevos detalles del proyecto familiar que la actriz y el futbolista estarían consolidando en Estambul.

La versión se alinea con los rumores que comenzaron a circular semanas atrás, cuando trascendió que Rufina había festejado su cumpleaños en Buenos Aires con amigas y, en ese contexto, les habría dicho que no volvería más al país. Por esos días, Eugenia Suárez había emprendido un nuevo viaje a Estambul con sus tres hijos: Rufina, Magnolia y Amancio, para reencontrarse con Icardi, que ya entrena con normalidad tras recuperarse de una lesión.

Rufina 2 Rufina y Nicolás Cabré

Por qué Nicolás Cabré permitió la mudanza de Rufina con la China Suárez

Si bien Magnolia y Amancio, los hijos que la actriz tuvo con Benjamín Vicuña, también la acompañaron en el viaje, la situación de ellos sería distinta: según se informó, volverían en los próximos días a la Argentina para continuar con su rutina habitual, de acuerdo al acuerdo establecido con el actor chileno. De hecho, fuentes cercanas afirman que Eugenia planea que, a futuro, los tres hijos vivan con ella en Turquía, aunque esa decisión dependería de acuerdos legales con Vicuña.

En cuanto a Nicolás Cabré, padre de Rufina, el vínculo con la China Suárez se ha mantenido estable y respetuoso a lo largo del tiempo. Según Iavícoli, el actor “no tendría problema de viajar a Turquía” y sigue de cerca el bienestar de su hija. “Nicolás Cabré y la China siempre se manejaron de una manera natural. Él está con su novia, se está por casar a fin de año. Lo que me dicen es que, aunque ellos dicen que no, que en los planes de ellos estaría también, en algún momento no muy lejano, tener un bebé”, agregó la panelista.