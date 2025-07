El pedido de la China Suárez a "La Cuerpo" por sus chats con Icardi: "Tengo un nudo en la garganta"

Estos mensajes que comenzaron a circular el viernes pasado, llegaron a la China Suárez , nueva pareja de Icardi, quien le habría escrito a influencer para buscar respuestas y saber si todo era real. " Me estoy por ir a Turquía, necesito que me desmienta todo" , decía el mensaje de la ex Casi Ángeles.

La modelo trans y la China Suárez habrían hablado en privado tras las capturas de Instagram que mostraba los supuestos mensajes con Icardi. "No era necesario que se la sigas, o me lo pasabas a mí antes", contestó la China. Y agregó: "Pasame todas las capturas que tengas. Te espero".

Luego de este breve intercambio que Jazmín dejo entrever, se conocieron más detalles del presunto diálogo que tuvieron. "Tengo un nudo en la garganta. Reenviame de vuelta el primer audio. Me parece cualquiera igual que uses todo esto para hacerte conocida. Hay una familia y una pareja atrás de Mauro", se lee sobre lo que le habría dicho la actriz. "Ya soy conocida", responde La Cuerpo. "Mandame de vuelta el primer audio", insisten del otro lado.

Luego de conocerse los supuestos videos íntimos de la modelo uruguaya Natasha Rey con Icardi, la mediática mostró capturas que serían de presuntas charlas que habría iniciado el futbolista.

La Cuerpo compartió varias capturas de lo que habrían sido mensajes del delantero hacia ella. Pese a las dudas por la veracidad de este intercambio, Salinas publicó el chat que habría tenido con el deportista, en el que solo se lee un "hola" de parte de él. "¿Sos curioso, no bebé?", se preguntó la influencer.

La respuesta a la China Suárez: "No es mi culpa que el marido busque algo llamativo"

Luego mostró la lista de personas que le escribieron en las últimas horas, en la que figura Icardi. Lo particular es que en el caso del jugador no aparece el dato de cuántas horas hace que le habría escrito y, por eso, muchos piensan que la historia es armada.

En una entrevista con C5N, La Cuerpo brindó más detalles sobre este cruce con la mediática pareja del momento. "Obviamente se ofendió porque expuse a su pareja pero no es mi culpa que el marido busque algo llamativo, que le guste otro sexo, quiere probar otra cosa", sostuvo sobre su charla con La China Suárez generando más polémica.

"Yo no le mandé foto a nadie. El chabón reaccionó a fotos mías, no le mandé ningún contenido", lanzó la modelo y cantante. "Lo expuse por la manera en qué me habló. Ahora quieren tapar todo con plata y no es así, no me va a callar, la verdad es esta", contó al canal de noticias.

"Me mandó para que yo salga a desmentir", reveló y cuestionó el romance de Icardi y Suárez: "Es una persona que tiene que fingir el amor para ganar plata".