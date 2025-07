Planes sociales y "voto seguro": así operaba el MPN según una testigo del juicio por las estafas

“Cuando me citaron no tenía ni idea por qué era, porque nunca estuve en campañas políticas” , comenzó su declaración, la joven que dijo que trabajaba como maestranza, pero en estos días se encuentra desocupada.

Sin embargo, a medida que avanzó el interrogatorio a cargo del fiscal Pablo Vignaroli, su relato fue arrojando luz sobre una vieja práctica que vincula clientelismo con aparato partidario. No obstante, sostuvo que no recuerda cuándo comenzó a recibir el plan social, pero afirmó que fue antes de la pandemia, y en el contexto de una elección.

Planes sociales: el voto seguro, promesas y planillas

Contó que su hermana, tiempo antes de la pandemia, tuvo contacto con dos mujeres allegadas a la política (Moira y Valeria) quienes estarían encargadas de “entregar planillas” a quienes conseguían “juntar votos” para el partido provincial. Toda una revelación de algo que es de público conocimiento en las campañas del MPN, donde una persona, referente o puntero, era el encargado de reclutar un voto seguro a la lista Azul, una práctica que con los años comenzó a fallar.

Si bien ella no cobró un plan, afirmó que a estas personas “les pagaban para el voto seguro”.“La amiga de mi hermana hacía campaña para el Movimiento Popular Neuquino”, dijo sin precisar a qué candidato apoyaban, ante la pregunta del fiscal Pablo Vignaroli.

Para Fernández, el procedimiento era poco transparente. “Para mí era como una estafa, porque ella pagaba y firmaban una planilla. Mi hermana tenía que juntar votos y después ahí le daban una planilla”, explicó ante los jueces.

Según la testigo, el contacto clave era una mujer de nombre Moira a quien –según su relato– “se dedicaba a dar las planillas” que habilitaban el acceso a los planes, pero solo luego de que las personas cumplieran con el requisito político de llevar respaldo electoral.

El testimonio refuerza una de las hipótesis centrales del caso, que es el uso de programas sociales para alimentar una red de favores políticos maquillados de asistencia estatal. Según contó la joven, ella no formó parte directa del esquema, su relato abrió la puerta a nuevas investigaciones sobre cómo se habría estructurado la operatoria a nivel territorial.

El juicio continúa, con la mira puesta en las conexiones entre dirigentes barriales, operadores políticos y referentes del partido provincial.

“Me dijeron que tenía que devolver la tarjeta y la clave”

También declaró María Solano, de 34 años, enfermera domiciliaria residente en el barrio Obrero de Plottier. Su testimonio aportó otra pieza al rompecabezas del juicio por estafa, que es la apropiación de tarjetas bancarias de beneficiarios y el manejo de los fondos por parte de terceras personas.

“Recibí una ayuda en 2021. Me lo ofreció una amiga. No tenía trabajo en blanco. A través de Romina Gómez”, contó la exbeneficiaria. La condición para acceder al beneficio era insólita, y que nunca supo bien de cuánto era realmente la ayuda social. Es decir, en principio sostuvo que no sabía que se trataba de un "plan social", sin de una ayuda, porque en ese momento estaba desocupada, y tenía que costearse la carrera de Enfermería.

“Me dijeron que tenía que tener la tarjeta y devolvérsela a la chica y dar la clave en un papelito”, indicó.

Solano recordó que el monto era bajo de lo que le daban en efectivo. Alrededor de 3.000 pesos. “Esa plata se la daba Carolina (Hernández), quien tenía contacto con el exministro de Desarrollo Social) a Romina y yo la pasaba a buscar por su casa. Estuve dos años con el plan”, relató.

Pero con el tiempo, la situación cambió. “Pasó un año y me dijeron que me tenía que acercar al banco porque la tarjeta se había bloqueado. No fui. Cuando salieron las noticias de que se habían caído los planes sociales, me entero por una conocida del banco que el monto era de 50.000 pesos lo que cobraba", indicó.

A partir de ahí comenzó a atar cabos. Según declaró, en su primera entrevista (a modo de indagatoria) fue con personal policial, ya le habían anticipado las preguntas que debía responder, incluso, que debía mentir si la consultaban sobre los verdaderos montos cobrados o si tenía contacto con punteros políticos.

"Me decían que si en algún momento tenía contacto con un puntero político me tenía que decir que nos. Me decían que tenía que decir que yo usaba la tarjeta, aunque no era cierto. Que si me preguntaban cuánto era el plan, tenía que decir 49.000 pesos, pero no era verdad, a mí me daban solo 3.000 pesos”.

"Sugerencias" por Whatsapp de qué decir en el juicio

Además, explicó que recibió un mensaje de WhatsApp con instrucciones precisas para declarar en caso de ser citada por la Justicia de Neuquén, en el marco del escándalo que estalló cuando se conocieron maniobras irregulares con planes sociales.

Cuando fue consultada sobre qué sintió al descubrir que se habían cobrado sumas mucho mayores a su nombre, fue tajante. “Cuando fui al banco me sentí estafada, porque cuando accedió a esa ayuda, ellos o llamaban indigencia y a mí me servía para comprar fotocopias para estudiar. Pero cuando me dijeron que era de más plata. Jugaron con mi necesidad en ese momento, entonces cunado me citan a declarar, dije que iba a decir toda la verdad", concluyó.