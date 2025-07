Juicio con planes sociales en Neuquén: un abogado montó un show y quiso trasmitir en vivo por Youtube

SFP Inicio de Juicio por Estafa de Planes Sociales (15) El abogado e imputado Alfredo Cury hizo una parodia y repartió "cheques" a abogados, jueces, fiscales y periodistas. Intentó hacer un vivo para un canal de YouTube y lo frenaron. Sebastián Fariña Petersen

La escena, que fue advertida por el fiscal Pablo Vignaroli durante la audiencia, generó un fuerte cruce y un intento del defensor por convertir el proceso judicial en una suerte de programa propio en un canal de YouTube. “El circo beat de Rolo”, como él mismo lo denominó. Indicó además que envió un correo electrónico a prensa del Poder Judicial y que lo acreditado como “medio de comunicación”. Todo bastante raro.

Juicio por los planes sociales: "No me sirve la absolución en silencio"

Cury pidió autorización para emitir en vivo y justificó su intención bajo la afirmación que había medios de comunicación y que en definitiva los testigos no iban a estar condicionados. “No me sirve una absolución en silencio. Quiero que la sociedad vea quién soy y quiénes son los verdaderos responsables”, sostuvo y dijo que "ustedes les tienen miedo y yo nos le tengo miedo a nadie".

El pedido fue inmediatamente rechazado por el tribunal, luego de un largo contrapunto con el juez Juan Manuel Kess, quien dijo que no se puede contaminar a los testigos ni condicionar el proceso con una exposición deliberada del juicio fuera de los canales institucionales.

Cury también había planteado que el juicio debía suspenderse hasta que se resolviera un recurso extraordinario federal en curso, presentado bajo la ley 48, artículo 14, y una impugnación extraordinaria local. Alegó que aún no se había resuelto el rechazo de una recusación y que existía jurisprudencia en la que juicios penales se suspenden ante recursos pendientes. Sin embargo, el tribunal también rechazó ese planteo.

"Quiero que la sociedad vea quién soy y quiénes son los verdaderos responsables. Ustedes les tienen miedo y yo nos le tengo miedo a nadie" - Alfredo Cury, defensor e Ricardo Soiza, imputado en la causa y defensor de sí mismo.

En su alegato, Cury criticó fuertemente a la fiscalía y denunció que se “ventiló el caso en todos los medios desde el primer día”. Dijo además que no quería callarse más. “A mí me hicieron una radiografía. Ahora les toca a ellos. No le tengo miedo a nadie”.

También se refirió a testigos que en otras etapas del caso se acogieron a la figura de imputado arrepentido, para argumentar que esos testimonios ya fueron condicionados. La fiscalía advirtió que la transmisión en vivo violaría el principio de no contaminación de pruebas, y que también atentaría contra el debido proceso, además que estaba garantizada la publicidad.

SFP Inicio de Juicio por Estafa de Planes Sociales (2) Alfredo Cury intentó trasmitir la previa del juicio en vivo y pidió autorización para hacerlo como "medio de comunicación. El juez lo rechazó. Sebastián Fariña Petersen

Cury es abogado y también imputado en la causa por presunta estafa al Estado a través de la entrega fraudulenta de planes sociales, una estructura que, según la fiscalía, se utilizó para financiar campañas políticas y fortalecer al Movimiento Popular Neuquino.

Los honorarios de Cury, según Vignaroli

Defiende a Ricardo Soiza, exdirector provincial de Planes Sociales, uno de los principales acusados en el juicio. Según el alegado de apertura y lo afirmado por Vignaroli, Cury figuraba en el listado de cobro de planes sociales por un monto de $490.500 en 10 cheques, en concepto de asesoramiento jurídico a Soiza, con dinero del subsidio a desocupados.

El fiscal Vignaroli aseguró en su alegato de apertura que “el dinero se usó para la política y para mantener al Movimiento Popular Neuquino”. Y agregó que existía un esquema de reclutadores que entregaban las tarjetas de débito a los beneficiarios, muchas veces sin siquiera estar presentes en el lugar.

La causa es considerada una de las más importantes por corrupción en la historia de los últimos años de la provincia. El juicio continuará esta semana la presentación de los casos de los imputados, con nuevos testimonios, pero ya quedó claro que, además de pruebas, también habrá intentos de show.