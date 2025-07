Las frases más icónicas de Alejandra "Locomotora" Oliveras

1- “No se nace campeón, se hace campeón con hambre, con sacrificio y con lágrimas.”

2- “La vida me pegó más fuerte que cualquier rival, pero yo me paré igual.”

3- “El miedo es una excusa para no pelearla.”

4- “Yo soy campeona del mundo porque no me rendí cuando todos me dijeron que no iba a poder.”

5- “No te rodees de gente que te apague el fuego, buscá los que te lo alimenten.”

6- “Si vas a soñar, soñá en grande. Y después levantate y hacelo realidad.”

7- “Cada cicatriz que tengo es una medalla de guerra.”

8- “La disciplina le gana al talento cuando el talento no se entrena.”

9- “Yo no peleo solo por mí. Peleo por todas las mujeres que se animan a cambiar su destino.”

10- “A mí me dijeron que no servía para nada. Por eso me entrené para ser imparable.”