La China Suárez contó cómo será su nueva vida entre Argentina y Turquía

“¿Cómo es Turquía para vivir? ¿Te gusta el lugar para asentarte allá?”, le preguntó un cronista. Sonriente, la China contestó dejando en claro que le gusta dicho país, pero no hay planes de establecerse en el lugar. “Me encanta Turquía. Será un ir y venir, obviamente”, dijo Suárez.

La respuesta de Wanda Nara cuando le preguntaron si dejaría solos a sus hijos como la China Suárez

Wanda Nara volvió a ser noticia tras ser consultada sobre la reciente polémica que envuelve a la China Suárez y Mauro Icardi. Días atrás y en medio de un gran escándalo, la actriz viajó a Turquía junto al futbolista, dejando en Argentina a sus hijos.

De acuerdo con la información que circula, Benjamín Vicuña, padre de dos de los hijos de la China, luego de su separación, le había otorgado un permiso legal para que pudiera salir del país con los menores en cualquier momento. Sin embargo, ese documento fue revocado recientemente con intervención de un escribano.

Esta situación habría sido el motivo por el cual los pequeños tuvieron que quedarse en Argentina mientras su madre emprendía el viaje a Estambul. Lo mismo ocurrió con Nicolás Cabré y su hija Rufina.

En medio del revuelo mediático, una movilera abordó a Wanda Nara para conocer su opinión como madre. La pregunta fue directa: “¿Como mamá te hubieses ido sin tus hijos?”. Ante esto, la empresaria y conductora respondió con un tono firme, pero sin generar más polémica:

“No me voy a poner en guerra con otra persona, cada uno sabe por qué y cómo hace las cosas. No voy a juzgar”, expresó, dejando claro que prefiere no alimentar enfrentamientos públicos. La reacción de Wanda sorprendió a muchos, sobre todo por la polémica que protagoniza desde hace tiempo junto a la China Suárez y el padre de sus hijas, Mauro Icardi. Sin embargo, en esta ocasión, la mediática optó por la cautela y evitó emitir juicio sobre las decisiones de la actriz.