La respuesta de Wanda Nara cuando le preguntaron si dejaría solos a sus hijos como la China Suárez

Qué opinó Wanda Nara sobre este viaje

En medio del revuelo mediático, una movilera abordó a Wanda Nara para conocer su opinión como madre. La pregunta fue directa: “¿Como mamá te hubieses ido sin tus hijos?”. Ante esto, la empresaria y conductora respondió con un tono firme, pero sin generar más polémica:

“No me voy a poner en guerra con otra persona, cada uno sabe por qué y cómo hace las cosas. No voy a juzgar”, expresó, dejando claro que prefiere no alimentar enfrentamientos públicos.

Wanda.jpg Wanda Nara

La reacción de Wanda sorprendió a muchos, sobre todo por la polémica que protagoniza desde hace tiempo junto a la China Suárez y el padre de sus hijas, Mauro Icardi. Sin embargo, en esta ocasión, la mediática optó por la cautela y evitó emitir juicio sobre las decisiones de la actriz.

¿Será la calma que antecede al huracán o simplemente el conflicto tiende a disolverse?

La respuesta de Wanda también abrió el debate en las redes sociales, donde usuarios y seguidores comenzaron a compartir sus propias opiniones sobre la situación. Algunos destacaron la postura de Nara como un gesto de madurez y respeto, mientras que otros esperaban una declaración más contundente considerando los antecedentes entre ambas figuras.

China.jpg Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez

Lo cierto es que el tema sigue generando controversia y comentarios en los programas de espectáculos. En un contexto donde cada palabra se amplifica, Wanda decidió dar un paso al costado y no continuar en medio de la polémica: “Cada uno sabe por qué y cómo hace las cosas”, reiteró, dejando que las acciones hablen por sí solas.