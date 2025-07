El regreso de Cacho Deicas a los escenarios sin Los Palmeras

El ex cantante del grupo santafesino volvió a cantar en vivo en Santa Fe tras recuperarse del ACV. El impacto en las redes sociales.

Cacho Deicas, ex Los Palmeras, volvió a subir un escenario en vivo

Al dejar atrás a su legendaria banda "Los Palmeras" , Cacho se presentó en un show en la ciudad de Santa Fe con la banda uruguaya que encontró un fiel público seguidor en suelo argentino. Frente a un público que no hizo más que celebrar su regreso, el intérprete entonó varios hits como "El Bombón Asesino" y "Por primera vez" de Iracundos.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rubén "Cacho" Deicas (@cachodeicasoficial)

El descargo de Cacho luego de su desvinculación de "Los Palmeras"

Este regreso llega luego de un período de tensión e incertidumbre que vivió el artista de 73 años. A comienzos de 2025, sufrió un ACV que lo obligó a suspender todas sus actividades. En paralelo, comenzaron los rumores sobre conflictos internos en Los Palmeras, especialmente con Marcos Camino, histórico integrante del grupo.

El músico aseguró en su momento, que el entorno de Cacho le había impedido tener contacto con él, lo que generó tensiones con Luciano, el hijo del cantante, quien salió al cruce desde su cuenta de Instagram y desmintió sus dichos. Mientras el intérprete atravesaba su recuperación ambulatoria, Los Palmeras optaron por continuar con sus shows y para cubrir su ausencia, sumaron temporalmente a Pablo López, joven músico de San Genaro que forma parte del grupo desde 2021.

A fines del mes pasado, Cacho había grabado un video en el que se refirió a su desvinculación del exitoso grupo: "En el mes de mayo, con aval médico, me presenté a ensayar en los estudios de la productora para lo que sería mi regreso en el Arena. Solamente acudió Adrián Forni a dicha presentación. Luego de esto, desde la otra parte de la producción me envían una serie de requisitos para que yo pueda volver al grupo, que iban en contra del proceso de recuperación que estoy pasando y de mi libertad para poder utilizar mis redes sociales, entre otras cosas".

El cantante decidió no aceptar las condiciones que le propusieron para reincorporarse a la banda y contó que pocos días después, recibió una carta documento de parte de Marcos Camino solicitando la disolución del vínculo, argumentando incumplimiento laboral tras no haberse presentado a los shows pautados ni a sus tareas, algo que ya se le habría planteado informalmente en reiteradas ocasiones desde su ACV.

"Desde entonces estamos en este proceso, el cual no tiene nada que ver con mi estado de salud, sino con cuestiones ajenas que hacen que no pueda estar con el grupo al cual le dediqué (y siempre fue mi deseo) seguir dedicándole toda mi vida pero lamentablemente a veces los intereses de unos y de otros no coinciden", sentenció.