Nicolás Cabré contó cómo quedó la relación con la China Suárez al llevarse a su hija a Turquía

El actor rompió el silencio luego de la polémica por los viajes de su ex pareja al viejo continente y los permisos para llevarse a su hija.

Primero fue el chileno quien le sacó a la actriz el permiso para viajar al exterior con sus dos hijos, Magnolia y Amancio, lo que derivó en un durísimo posteo en Instagram de la actriz cuestionando duramente la actitud de su ex. A los pocos días trascendió que fue Cabré quien habría optado por el mismo camino legal del chileno para que la hija en común que los une, Rufina, no viaje a Turquía.

En ese sentido, Cabré rompió el silencio y por primera vez blanqueó cómo está su relación con la China Suárez y si existió o no esa medida legal en su contra. "Está todo muy bien, siempre lo estuvo. Después no me voy a poner a contestar las cosas que inventan ustedes pero bueno... Está todo en paz. La prioridad es Rufi y siempre lo tuvimos muy en claro", admitió el actor en declaraciones al programa Puro Show.