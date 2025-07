Los polémicos posteos antiguos de Yami Safdie y la reacción de La Sole

Entre las reacciones realizaron un collage con los textos más ofensivos de la cantante: “Como la sabia Culi dijo una vez ‘Si me vas a cambiar, cambiame por una linda, no por una negra boliviana ". Escrito en 2012. Un mes después, Safdie le respondió a un usuario: “Por lo menos no soy negra”.

Ya en 2013 la cantante se quejó: “Ver que esta con una chica horrible y no sabes si alegrarte porque es fea o bajonearte porque una fea te gano al pibe”. Meses después reveló una desafortunada “anécdota”: “Milagrosamente sigo viva después de viajar en el Sarmiento en hora pico con negros escabiados. Tienen permiso para festejar con champagne”.

En octubre del mismo año, cerca de su cumpleaños número 16, la autora apuntó: “Irónico que mi amiga negra se haya inventado un esclavo imaginario blanco”. Tiempo después siguió: “Explicame cómo subís una foto en malla estando así de gorda y encima tenés 300 Me Gusta”.

Al parecer, ese año fue el más catártico para la artista: “Chicas Lana del Rey ni siquiera es linda, se me calman”, "No me lo puedo comer, tiene gorda. Ehh digo, novia", “Entre ‘flaca’ y ‘flaquita’ hay varios kilos de diferencia” y “Me gusta cuando la gente que odio engorda, cuando la gente que quiero engorda y cuando todos los que no son yo engordan”, reclamó.

En otra publicación, la cantante afirmo: “Mis amigas quisieron hacerme gancho con dos negros de veintipico de Haití”.

La reacción de Yami Safdie y de Soledad Pastorutti

En su defensa, Yami Safdie atinó a responder entre risas: “No bueno OBVIO que era pelotudisima a los 15 años. Por suerte ya desarrollé el lóbulo frontal, igual sigo siendo re putita y todo eso”.

Por su parte, Soledad Pastorutti, que terminó implicada en el conflicto, citó el texto con mayor resonancia. La captura señala una publicación de 2018, supuestamente escrita por Safdie: “Tremenda torta La Sole, como le debe gustar que le abaniquen la empanada a pedos”.

La jurado de La Voz Argentina respondió con un escueto “¿Y esto?” en su cuenta de X, al ser etiquetada por usuarios que replicaban el tuit. La reacción, lejos de ser confrontativa, pareció de sorpresa.

La situación tomó un giro particular cuando La Sole reaccionó nuevamente al viejo tuit en su contra. En lugar de expresar molestia o hacer un descargo directo, la intérprete folklórica respondió citando el mensaje con una frase que pareció funcionar tanto como broma como señal de distensión: “…Ódiame por piedad yo te lo pido, ódiame sin medidas ni clemencias…”, en alusión a los versos de la canción “Ódiame”.

Safdie, en sintonía con ese tono, le contestó a Pastorutti con humor: “Creo que nos equivocamos de canción, igual Alma, Corazón y Vida nos sale hermosa”, en referencia al tema que grabaron juntas en vivo en el Gran Rex. Pastorutti respondió con afecto: “¡Si, esa es la que va! Gracias por cantar conmigo. Te admiro y te quiero mucho”.

La interacción continuó con la publicación del video oficial de “Alma, Corazón y Vida”, interpretado por ambas artistas durante el show en el Gran Rex.

Pastorutti escribió: “Ya pueden disfrutar esta versión grabada en vivo junto a Yami Safdie. Gracias, Yami, por sumarte con tanta dulzura y emoción”, mientras que la cantante respondió con gratitud: “Pocas personas tan talentosas, generosas y humildes como vos. Un placer compartir este temazo”. Las publicaciones sumaron miles de reproducciones y reforzaron el vínculo artístico entre ambas, justo cuando se encuentran trabajando juntas en el ciclo televisivo.

Quién es Yami Safdie

Yami Safdie es una reconocida cantante, compositora y actriz argentina que ha logrado destacarse en la escena musical actual, especialmente entre las nuevas generaciones. Su ascenso a la fama se cimentó fuertemente a través de las redes sociales y plataformas digitales como YouTube, donde comenzó a ganar seguidores con covers y canciones propias.

Su estilo musical se enmarca principalmente en el pop urbano, con influencias de R&B y baladas, lo que le permite explorar diversas sonoridades. Se caracteriza por una voz melódica y versátil, a menudo acompañada de letras introspectivas y emotivas que conectan con su audiencia. Temas como "De vez en cuando", "Contradicción" o sus colaboraciones han consolidado su presencia en playlists y la han posicionado como una de las voces emergentes con mayor proyección.

Además de su faceta musical, Yami Safdie también ha incursionado en la actuación, mostrando su versatilidad artística. Su carisma y autenticidad la han convertido en una figura influyente, seguida por un público joven que valora su talento vocal y la honestidad en sus propuestas artísticas.