Roberto Pettinato y su ataque al folklore: de rocker provocador a un rancio creador de zonceras argentinas

Las opiniones del músico y comunicador no pasaron inadvertidas y generaron el repudio de un gran sector de la sociedad. ¿Vale siempre decir cualquier cosa? El abismo entre la ignorancia y lo disruptivo. Cecilia Rayén Guerrero Dewey







Otra polémica con Roberto Pettinato, esta vez con el mundo del folklore

Roberto Pettinato generó revuelo esta semana luego de opinar sobre el folklore en su programa de streaming. No es para menos, fiel a su estilo irreverente, arrojó: “Hay algo, que es lo más terrible que le pasa a la ciudad, y al mundo, y es su propio folklore. Será que soy yo el que no lo entiende, que no lo puedo entender, el folklore tiene millones de divisiones, pero a mí no me importan, porque todas me avergüenzan. Y lo digo con vergüenza, que eso es lo peor”.

Y continuó: “Ustedes no saben la cantidad de veces que he tenido charlas con cumbiancheros (...) porque quiero aprender, quiero ver qué carajo pasa. Pero el folklore, con el charanguito, el bombito, la cosa, ahí yo tengo un problema y sé que mucha gente también y no lo podemos resolver. Nos avergüenza, no nos gusta, y es como si fuera el abrazo desnudo de tu propia madre”.

Tan corrido está Pettinato de la escena, tan vuelto el eco de sus propias miserias, y al mismo tiempo, tan acostumbradas las audiencias a los discursos de odio circulantes, que todo podría haber pasado inadvertido. Sin embargo, no sucedió y desde el eximio músico, Juan Falú, hasta el gobernador de Salta, Gustavo Saénz, salieron a responderle con sentido de belleza y de justicia.