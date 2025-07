Ángela Torres reveló qué la distanció de Rusherking y contó cuando se separó

La charla tuvo lugar en el canal de streaming Visionshow, donde Martín Cirio —conocido por su estilo filoso y relajado— recibió a Ángela para hablar de su nuevo álbum No me olvides, pero el tema del corazón no tardó en colarse. “¿Hace cuánto cortaron?”, preguntó el conductor. “Cortamos hace… dos meses”, respondió ella sin titubeos, y agregó con sinceridad: “Muy distintos. Somos personalidades muy distintas”.

Sin dar detalles escabrosos, la artista dejó entrever que la relación se fue desgastando con el tiempo, y que las diferencias de fondo fueron determinantes. “No se armó, ¿qué decirte?”, expresó con honestidad. Más allá de los rumores que rodean a las figuras públicas, Ángela evitó alimentar teorías sobre infidelidades o terceros en discordia. En una entrevista anterior con la periodista Candela Mazzone, había sido categórica: “No, no, para nada. No los hubo. Fue una decisión entre ambos buscando lo mejor para los dos. Besito y suerte”.

En sintonía, Ángel de Brito también había dado su versión en LAM: “La separación es muy reciente, hace una semana. Se terminó todo, no hay terceros, lo chequeamos con ellos. Fue decisión de los dos separarse. El motivo, reiteradas peleas, discutían mucho, no se ponían de acuerdo en muchas cosas”.

Rusherking 2 Rusherking y Ángela Torres

Ángela Torres reveló que es bisexual

Durante el intercambio con Cirio, surgió además un momento inesperado y muy comentado en redes sociales. Mientras el conductor le preguntaba si tenía ganas de conocer a alguien nuevo, Ángela no dudó en mostrarse abierta: “Bueno, una chica...”, dijo cuando Cirio sugirió presentarle a una amiga. Al consultarle si era bisexual, la respuesta fue contundente: “Soy bi”. Luego aclaró: “De toda la vida siento que soy bisexual”. Y aunque admitió que no tiene tanta experiencia en vínculos con mujeres, agregó: “Siempre estoy abierta a confundirme con una piba. Me ha pasado. He estado”.

La revelación generó impacto no solo por tratarse de una figura conocida, sino por la naturalidad con la que lo compartió, dejando en claro que su vida personal no necesita etiquetas rígidas. En medio del proceso de separación, también se expresó desde lo artístico. En TikTok publicó un video bailando una canción de Lali Espósito con una letra que sonó a catarsis: “Un amor que me quiera súper auténtica, que no me haga trampa y no use tácticas. El que no me haga sentir problemática. Un amor para mí, un amor”.