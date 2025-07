A qué canal se iría a trabajar Viviana Canosa tras su despido de El Trece

"Me quedo sin laburo la semana que viene. Me voy el jueves que viene. Es una locura...", expresó la periodista. Y detalló: "Me ofrecieron algo los domingos a la noche, pero no quiero. Hacer entrevistas... es raro. Es una manera de no terminar de echarme, pero me voy", sentenció filosa.

Luego reconoció la primicia que dio Tomás Dente semanas atrás en Entrometidos (Net TV) sobre su posible desembarco en C5N. En su momento, el conductor contó: "Me escriben desde la gerencia de C5N: hay formalmente una propuesta para Viviana".

"Quieren a Viviana en el horario que precede a Argenzuela, dicen que quiere que Canosa anteceda a Jorge Rial en C5N. Viviana ya tiene una propuesta en concreto para irse a un canal de cable. Lo que me dice es que ya se está hablando, ya hay reuniones, en caso de que no renueve contrato en El Trece se va a C5N", agregó.

Los detalles de la negociación entre Viviana Canosa y C5N

"Me dice que se va a trabajar con mucha pluralidad porque ella es muy crítica de los kirchneristas, pero que lo van a mantener. Y que se está hablando de un pase diario entre Viviana y Jorge, y también me comentan que El Trece no vio con buenos ojos el desembarco de Viviana en el streaming", aportó Tomás Dente con respecto a la posible llegada de la conductora al canal de noticias.

Ahora, Viviana Canosa confesó que, efectivamente, C5N la convocó en dos oportunidades: "Recuerdo que estaba en el supermercado con mi hija, subí a mi Instagram que no estaba más en LN+ y el primer mensaje que recibí fue el de Jorge Rial, que me dijo 'te va a llamar Nico Bocache de C5N, atendelo y venite acá'. Me reuní, pero me sentía rara pasando de LN a C5N".

"Hace un año me volvieron a llamar y no sabía si era el momento, pero ahora ya estoy curada de espanto", manifestó. "Me habían llamado para las 23 hs, después de Duggan... Ahora ya encajo en cualquier lugar porque ya soy opositora a este gobierno", concluyó.