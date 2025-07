La Joaqui salió a explicar el supuesto mensaje incendiario contra la China Suárez

Todo comenzó cuando La Joaqui escribió en su cuenta de X una frase que muchos interpretaron como un palazo directo para la China: “Qué vergüenza moral sentís cuando te das cuenta de que esa persona que defendías de todo el mundo, termina siendo aún peor de lo que decía todo el mundo”. El mensaje no pasó desapercibido y generó una ola de comentarios que apuntaban hacia Suárez como la supuesta destinataria.

En ese contexto, el equipo de Puro Show abordó a La Joaqui para conocer la verdad detrás de su publicación. Al principio, intentó bajarle el tono al asunto: “¿Cuál posteo?”, respondió con liviandad, y agregó: “Sólo me gusta poner frases aleatorias cuando estoy en mi casa mirando una serie”.

Sin embargo, luego dio una definición que pareció dejar todo aún más confuso: “Si yo tengo un problema con alguien, va con nombre y apellido porque soy de Escorpio, me la aguanto”. Con esa frase, la cantante intentó desligarse de cualquier indirecta, aunque tampoco terminó de cerrar la puerta a la posibilidad de una molestia real con su examiga.

La joaqui 2 La Joaqui y la China Suárez

La Joaqui contó cómo es su actual vínculo con la China Suárez

Consultada sobre cómo está hoy su vínculo con Eugenia Suárez, la cantante de RKT fue clara: “No tengo ningún problema con ella. Hace mucho que no la veo pero a veces uno simplemente se deja de vincular con alguien porque sus tiempos cambian, sus prioridades cambian... pero no tiene que haber un final catastrófico siempre”. Y remató: “Sé que es aburrido, no es interesante el chisme, pero es la verdad”.

De esta manera, La Joaqui intentó alejarse del escándalo, aunque sin desmentir de forma tajante las versiones. El mensaje sigue dando vueltas en redes, y para muchos, sus dichos no hicieron más que alimentar la idea de un distanciamiento silencioso.