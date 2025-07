Preocupación por la salud de Phil Collins: qué se sabe de su internación

A través de las redes sociales, diversos usuarios y medios de comunicación confirmaban que el músico de 74 años se encontraba "en su lecho de muerte", aunque no se presentó evidencia alguna que respaldara las afirmaciones. Según informaron fuentes oficiales a medio locales, no hay nada de cierto en esas versiones , y el exlíder de Genesis "está lejos de la muerte" .

Las especulaciones parecen haber sido alimentadas por las declaraciones del propio músico en el último tiempo, donde se expresó abiertamente sobre su estado de salud y su retiro progresivo de la música.

phil collins

Los rumores surgieron tras una semana marcada por la muerte de reconocidas figuras como Ozzy Osbourne, Hulk Hogan y Malcolm-Jamal Warner, lo que encendió las alarmas sobre otros artistas veteranos.

Phil Collins ha mantenido un bajo perfil desde su retiro de los escenarios en 2022, cuando ofreció su último concierto con Genesis en Londres, Inglaterra. Durante esa gira ya se le veía sentado en el escenario, debido a una lesión espinal que arrastra desde 2007 y que afectó su movilidad, impidiéndole volver a tocar la batería como solía hacerlo. Su hijo, Nic Collins, fue quien lo reemplazó en ese rol durante los últimos conciertos.

En entrevistas recientes, el intérprete de "In the Air Tonight" reconoció que su estado físico ha limitado también su creatividad. "He estado muy enfermo. Realmente enfermo", declaró a MOJO Magazine a principios de año.

Su entorno reiteró que, a pesar de los problemas de salud, el músico no está atravesando una situación terminal, y pidieron cautela a la hora de difundir información no verificada. "Si algún día me despierto y puedo sostener un par de palillos, lo intentaré", había dicho en una entrevista. "Pero por ahora, prefiero relajarme", concluyó.

Embed

Qué se sabe sobre el estado de salud de Phil Collins

El origen de los problemas de salud de Phil Collins se remonta al año 2007, durante una gira de reunión de Genesis, cuando sufrió una lesión en la columna. Las siguientes cirugías fueron en 2009 y 2016 y buscaron aliviar los daños en los nervios causados por una vértebra dislocada.

Más adelante, en 2016, se sometió a una segunda operación que le permitió realizar una última gira, "Not Dead Yet", en 2017, y así le pasó las tareas de batería a su hijo Nicholas, quien recibió elogios por su talento.

Su movilidad reducida, agravada por un "pie caído" después de su operación de espalda en 2016, y el diagnóstico de diabetes tipo 2, han limitado significativamente su capacidad para actuar. A esto se suma una caída en 2017 que requirió hospitalización.

El último concierto de Genesis en 2022, aunque fue un momento emotivo para la banda y los fans, simbolizó el fin de una era. Mike Rutherford, compañero de banda, señaló que estas intervenciones dejaron a Collins "más inmóvil" que nunca.