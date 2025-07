La Joaqui se accidentó en medio de su show en Milán

El episodio ocurrió en el escenario principal del festival en Rho, una ciudad cercana a Milán, donde cientos de fanáticos esperaban una nueva entrega de la energía arrolladora que caracteriza sus shows. Pero un mal movimiento durante una de sus coreografías desató el imprevisto. Más tarde, fue la propia Joaqui quien llevó tranquilidad a sus seguidores. "Estoy bien, sólo me disloqué la clavícula", escribió en sus redes sociales.

Minutos después de finalizado el concierto, la artista compartió una imagen desde el interior de una ambulancia, aún con su outfit rojo brillante, junto al equipo médico que la asistió. Con una sonrisa que no perdió ni en el dolor, bromeó: “Creo que me pasé de feliz”.

La Joaqui 1.jpg La Joaqui sufrió un accidente

La Joaqui decidió no cancelar su gira a pesar de su lesión

Pese a la lesión, la cantante decidió no suspender las fechas pautadas. Conmovida por el acompañamiento del público y del personal médico local, escribió: "Toda la gente del festival nos colaboró un montón, nos llevó al hospital... a las chicas del hospital que fueron un amor conmigo pero me olvidé de preguntarles el nombre. La verdad agradezco a los que estaban en el show y pido disculpas si los 40 minutos restantes del show los hice tiesa pero no quería cortarlo, quería cumplir pero tenía mucho dolor", explicó, dejando en evidencia su compromiso con quienes la fueron a ver.

El accidente no impidió que se tomara la situación con humor. En una historia de Instagram, bromeó con la posibilidad de "colocarle brillitos al cuello ortopédico para hacerlo más glam", fiel a su estilo descontracturado y siempre cercano a sus fans.

La Joaqui 2.jpg La Joaqui

El gran momento de La Joaqui

El show en Milán formó parte de una intensa agenda de presentaciones en Europa, donde la Joaqui viene ganando terreno con su mezcla de trap, reguetón y cumbia 420. Sus próximas fechas incluyen presentaciones en Jaén y Málaga, y más adelante en Albacete, todo en territorio español.

La Joaqui pone el cuerpo (literalmente) sobre el escenario y confirma su lugar como una de las artistas más queridas de la música urbana argentina. Su determinación de seguir adelante, incluso tras una lesión dolorosa, reafirma ese vínculo de lealtad con su público, que la acompaña tanto en los hits como en los tropiezos.