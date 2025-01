La Joaqui abrió su corazón y contó la verdad sobre su amor por Luck Ra

A través de un sincero mensaje publicado en sus redes sociales, La Joaqui abrió su corazón y compartió cómo el amor de Luck Ra cambió su vida. “Que me ames es el premio que me dio la vida por todas las veces que me dolió el alma. Me encontraste con el corazón destruido, con miedos, inseguridades y desconfiada del mundo”, comenzó escribiendo, reflejando la profundidad de sus sentimientos.

La marplatense, que continúa cosechando éxitos en su carrera musical y que se presentará el próximo 21 de febrero en el Movistar Arena, destacó la importancia de la conexión emocional con su pareja. "Me compartiste tu mundo y me hiciste sentir parte, escucharte cantar es hermoso", expresó.

La Joaqui también habló sobre la seguridad emocional que encontró en Luck Ra, algo que nunca antes había experimentado. “Sentí que había historias que jamás iban a ser escritas para mí. Me presentaste una realidad que no conocía y no recuerdo haber sentido tanta seguridad de un sentimiento ajeno como el tuyo. Muchas veces me habían jurado amor, pero jamás me habían hecho sentir merecedora de él”, confesó.

En su dedicatoria, la cantante resaltó los pequeños gestos cotidianos que fortalecen su relación: “Me regalás flores todos los meses, me contás secretos, guardás los míos, me hacés sentir alguien importante en esta existencia. Me demostrás que me cuidás todos los días, en todos los lenguajes del amor que conozco y los que no”.

La Joaqui 1.jpg La Joaqui y Luck Ra

El gran amor de La Joaqui y Luck Ra

La cantante de Mal aprendida, álbum con el que agotó entradas en el Luna Park en tiempo récord, también se refirió a cómo su pareja transformó su perspectiva de la vida. “Amarte fue como recuperar la muchosidad, no sé exactamente en qué momento la vida un poquito me apagó, pero estoy segura de que desde que llegaste la magia volvió al mundo”, aseguró.

Con palabras cargadas de emoción, destacó la lealtad y el humor de Luck Ra: “No puedo estar tan agradecida con la vida de haberme cruzado con un hombre con una lealtad como la tuya, nunca nadie me había hecho reír tan alto. Me siento un poco indestructible porque me diste un besito que me hizo sentir blindada”.