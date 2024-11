La particular definición que dio Luck Ra de La Joaqui

En una reciente entrevista con El Doce, Luck Ra destacó el papel esencial que La Joaqui ha jugado en esta etapa de su vida. “Es una compañera maravillosa que me acompaña todos los días. Más desde que me pasó esto y ando con el yeso”, confesó el cantante, visiblemente emocionado por el constante apoyo de su novia.

LUck Ra 1.jpg Luck Ra y La Joaqui

Luck Ra habló sobre su relación con La Joaqui

El artista reflexionó sobre el aprendizaje que le dejó esta experiencia, señalando que la lesión no solo le impuso un desafío físico, sino que también le brindó una importante lección de vida. “Siento que me marcó un poco por el hecho de que no importa la dificultad, siempre hay que buscar la forma de seguir”, explicó. Y en ese camino hacia la recuperación, La Joaqui ha sido su mayor sostén. “Es la mejor compañera que tuve y siento que me ayudó mucho”, agregó Luck Ra, dejando en claro la gratitud que siente por su pareja.