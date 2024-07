Blanqueo: las fotos a puro mimo de Luck Ra y La Joaqui en Mallorca

Hace casi tres meses, Luck Ra y La Joaqui confirmaron su romance, poniendo fin a los rumores y especulaciones que los rodeaban. Desde entonces, la pareja de cantantes ha compartido abiertamente su amor en sus redes sociales, demostrando una complicidad y cariño que no dejan de enamorar a sus seguidores.

Después de finalizar su gira por Latinoamérica, La Joaqui y Luck Ra decidieron tomarse un merecido descanso. Para escapar del frío argentino, los enamorados eligieron las soleadas playas de Mallorca, España, como destino. Este viaje no solo fue una oportunidad para relajarse, sino también para fortalecer su relación y compartir momentos especiales.

La respuesta de La Joaqui no se hizo esperar. “Mi amor, nunca nadie me quiso tan sanamente como lo haces vos, arreglaste todo lo que no rompiste, te amo con todo mi corazón”, comentó la cantante, devolviendo el gesto de amor.

Joaqui 2.jpg Luck Ra y La Joaqui

Luck Ra y La Joaqui, cada vez más enamorados

Además, en su propia cuenta de Instagram, La Joaqui compartió un video detrás de escena de las fotos, mostrando un momento íntimo en el que se vuelve para besar a su novio. “De ti me gustan cosas; la verdad todo”, escribió junto al video, mientras que él contestó: “Gracias por hacer el doble de lindos los días con tu presencia mi amor, la paso tan bien cuando estoy con vos. Te amooooooo”.

No es la primera vez que la pareja se dedica palabras de amor en público. En varias ocasiones, Luck Ra ha elogiado a La Joaqui con comentarios como “tenés la sonrisa más linda”, “qué mujer por favor”, “la morocha más linda” y “me desmayo alguien que me agarre”. Por su parte, ella ha correspondido con mensajes como “mi amor hermoso y talentoso”, “lo hermoso que sos mi amor” y “si todos mienten, que me mienta el del acento cordobés ya fue”.