El romántico e increíble regalo que Luck Ra le dio a La Joaqui

Desde el principio, La Joaqui ha sido muy abierta sobre lo que siente por Luck Ra, a quien describe como la persona que ha conquistado su corazón. "Estoy muy feliz, estoy re enamorada. Es muy nuevo para mí, no estar enamorada sino el demostrar todo lo que siento", confesó en una entrevista con Luzu TV. Esto representa un cambio significativo para la cantante, ya que en el pasado ha estado en relaciones conflictivas, pero esta vez, parece haber encontrado en Luck Ra una conexión especial y sincera.

Emocionada por el regalo, La Joaqui no tardó en compartirlo con sus seguidores a través de sus redes sociales. "Realmente es de los regalos más dulces y más hermosos que me han hecho en la vida", comentó la cantante en una historia de Instagram mientras mostraba la rosa azul.

Luck Ra 2.jpg El posteo de La Joaqui a Luck Ra

La felicidad de La Joaqui junto a Luck Ra

"Estoy demasiado contenta. Es la primera vez que no soy espectadora en una de estas cosas cursis", agregó, haciendo referencia a lo que este gesto significa para ella, acostumbrada a observar gestos románticos desde afuera, pero ahora siendo la protagonista de uno.

La pareja ha sorprendido a muchos, ya que al principio su relación no era algo esperado, pero con el tiempo se han ganado el cariño de sus seguidores, quienes disfrutan viendo la complicidad que comparten. Ambos cantantes han demostrado que no tienen miedo de mostrar su amor públicamente, y ya han protagonizado varios momentos tiernos en redes sociales. Uno de esos momentos fue cuando La Joaqui publicó una foto de Luck Ra con una marca de labial rojo en su mejilla y, junto a la imagen, escribió con humor: "Lo amo. No esperen menos". Esta muestra de afecto refleja lo bien que se sienten juntos y lo mucho que disfrutan cada detalle de su relación.