Wanda Nara mostró cómo es su flamante casa en José Ignacio, Uruguay

Un par de butacas con una mesita al centro dividen el espacio entre el comedor y el área de descanso. Detrás, se destacan dos muebles amplios, una chimenea y estanterías llenas de pequeños objetos y retratos de sus cinco hijos. En uno de los estantes puede verse incluso un cuadro con una selfie de Wanda sonriendo junto a ellos.

“Buen día desde acá”, escribió mientras filmaba su desayuno: jamón, queso, mermelada y galletitas de agua. Desde ahí cruzó el ventanal, caminó por el deck de madera y mostró con orgullo la joya de la propiedad: una piscina infinita con vista directa al mar, rodeada de reposeras y un pequeño sendero que conduce a la playa.

Wanda 2.jpg La casa de Wanda Nara en José Ignacio

La gran casa de Wanda Nara en Uruguay

Una de las habitaciones, la suya, tiene vista directa a la galería y al océano. “Si me ven en una casa de playa, al lado del mar, déjenme, es justo ahí donde quiero estar”, reveló en una historia. La habitación cuenta con una cama de dos plazas, dos mesas de luz de madera, flores blancas y varillas difusoras de aroma. Para musicalizar el momento, eligió “Ramen para dos”, de María Becerra y Paulo Londra: “Desde el día que te fuiste, yo no sé por qué mier... no volviste, sigo aferrada a algo que no existe”. ¿Casualidad o mensaje directo?

La mansión, que no había sido publicada en el mercado inmobiliario, fue adquirida gracias a la intermediación de Jesica Cirio. A pesar de los cortocircuitos públicos que ambas protagonizaron en el pasado, fue Cirio quien acercó a Wanda al dueño original y facilitó el contacto. Según reveló la conductora, se trata de “una casa de ensueño”.