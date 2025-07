Sofía Jujuy Jiménez reveló por qué se pone a llorar cada vez que sube a un avión

“En los aviones siempre lloro, no sé si porque estaré más cerca de Diosito, o porque estoy en modo avión literal y me desconecto de todo y me conecto conmigo”, confesó en sus redes apenas se sentó en el avión rumbo a Francia. Esa frase, acompañada de una imagen suya con lágrimas en los ojos, fue el preludio de una experiencia muy especial.