La Muni de Cipolletti los denunció por estafa, pero siguen vendiendo lotes en una zona no urbanizable

AS-Cipolletti-Loteo Ilegal (Nvo Horizonte ó El Eden) B° Pte 83 (7) (1)

Pese a la denuncia, el ofrecimiento de lotes continúa y en el lugar se observa el movimiento típico de un loteo. Actualmente se están acopiando postes para cercar el predio -y algunos ya están colocados-. Y se instaló una garita de seguridad, un servicio que se ofrece a quienes caen en la compra de terrenos que "nunca van a ser habilitados", según manifestó el intendente Rodrigo Buteler al denunciar la maniobra.

La acusación del Municipio apunta a Pedro Nahuelpan y Carola Genéz, quienes figuran en contratos del fideicomiso y de compra de lotes que están en poder de la Justicia. El contrato del fideicomiso, que está certificado por una escribanía cipoleña, deja constancia de que el predio "no cuenta con aprobación municipal para su subdivisión, ni urbanización".

Los terrenos se ofrecen por 5 millones de pesos si el pago es al contado. También se ofrecen planes financiados a 7 millones de pesos. Son terrenos de 12 x 30 metros, similares a los que se ofrecen en la zona urbana.

En su denuncia, el Ejecutivo de Cipolletti consideró que se trata de una estafa ya que los anuncios de venta incluyen expresiones como "todos los servicios" cuando el terreno es no urbanizable. A los compradores se les aclaró que las obras de luz, gas y cordón cuenta, entre otros, "se pagan aparte" lo que justificaría el bajo valor de los terrenos. Sin embargo, los loteos legales deben contemplar esas obras de infraestructura.

loteo ilegal cipolletti.jpg

En el Municipio hay inquietud porque el tiempo pasa, la venta de lotes continúa y no hubo medidas concretas de la Justicia. Si bien los damnificados son particulares, el gobierno local impulsó la denuncia porque "existe un peligro inminente para toda la comunidad de Cipolletti, y para el Municipio en particular, que es el fraccionamiento con fines de urbanización de tierras en zonas rurales, sin los servicios públicos mínimos".

El gobierno local sigue el caso de cerca, a la espera de la resolución judicial, y advirtiendo a todos los vecinos que consultaron antes de pagar el terreno. Además, se constatan los avances del loteo, por lo que podrían presentarse nuevas pruebas.

El denunciado por el Municipio por estafa

En la denuncia presentada en febrero, el Municipio advirtió que "Pedro Nahuelpan ha participado en maniobras similares en otros loteos irregulares dentro de la ciudad de Cipolletti, como los fideicomisos "Rincón de Cipo 2" y "La Franchesca", los cuales también han sido objeto de observaciones por parte de las autoridades municipales debido a irregularidades en su comercialización y falta de cumplimiento de normativas urbanísticas".

Entre las medidas solicitadas, el Municipio pidió que se ordene la suspensión de cualquier publicidad engañosa respecto al desarrollo inmobiliario "Nuevo Horizonte" - fideicomiso "El Edén" y la prohibición de que Nahuelpan y Genéz continúen ejerciendo el corretaje inmobiliario o la profesión de martillero o corredor publico sin título profesional.

La advertencia del Municipio por los loteos

A través de la Dirección General de Desarrollo Territorial se solicitó a los vecinos que estén por comprar un lote que se comuniquen previamente para asesorarse previamente sobre las zonas habilitadas para urbanizar y acceder a un lote.

Las zonas no urbanizables no cuentan con factibilidad de servicios urbanos y no pueden subdividirse. Por ello no podrán tener su propia escritura ni acceder a servicios en forma regular.

Se solicita a los vecinos dar aviso a la Municipalidad en caso de detectar este tipo de situaciones irregulares, a través de [email protected], o a la Central de Atención al Ciudadano al 147.

Las personas que deseen asesorarse e informarse acerca de loteos, pueden acercarse a la Dirección de Desarrollo Territorial (Yrigoyen y Villegas), de lunes a viernes de 7 a 14, o bien comunicarse telefónicamente al 449-4900 interno 1009 o al WhatsApp 299-5164792.

Desde el gobierno de Cipolletti recordaron que es importante tener presente la siguiente información: