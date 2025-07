Intenso rescate: un criancero se perdió en la nieve y se mantuvo sobre su caballo casi 12 horas

Un intenso rescate llevaron adelante en la madrugada de este lunes el personal policial junto a los hijos de un criancero del paraje Portezuelo Chico , quien había salido a buscar a sus animales y debido al temporal de nieve se desorientó. Estuvo perdido casi doce horas y se salvó porque no se bajó de su caballo.

El hombre alcanzó a hacer un llamado telefónico a su esposa cuando le avisó que estaba perdido y que le parecía que estaba en el sector de Loma Negra, pero que no sabía como llegar a su casa.

rescate criancero

Ante el llamado de auxilio, la mujer se comunicó con su hija Melani, quien es policía en Zapala. "Mi papá había salido a buscar a sus animales, y fue a las 19 que llamó a mi mamá y le avisó que estaba perdido. El tema fue que después se le apagó el celular y ya no podíamos hablar con él", contó la mujer a LMNeuquén.

Los primeros en salir a buscar al criancero fueron uno de sus hijos y su esposa. Ambos familiares partieron desde Los Catutos y se metieron en el campo para buscar a Baigorria.

Mientras, Melani, en comunicación con su madre, decidió que debían dar intervención a la Policía, por lo que a las 21 presentó la denuncia en el comando de Zapala y junto con varios de sus compañeros se fueron hasta la vivienda de su padre para buscarlo.

"Me pidieron una foto de mi papá y que realice la denuncia para que se active el protocolo de búsqueda. Ahí nomás me fui para el campo con el personal del comando Radioeléctrico de Zapala y de la Comisaría 48", recordó la joven de esos minutos tan dolorosos donde no sabían nada de su padre.

Rescate

Al llegar al campo de su familia, Melani se quedó conteniendo a su madre y el resto del personal policial, junto a dos de sus hermanos y un sobrino, se metieron en el campo nevado para buscar al criancero.

El rescate se dirigió hacia la zona en la que el hombre había alcanzado a decir que estaba, pero no podían dar con él. Fue recién alrededor de las 4.30 de la madrugada que pudieron divisarlo sobre su caballo.

rescate criancero

"Se dirigieron a Loma Negra, mi papá había dicho que estaba ahí en su última comunicación. La zona estaba toda nevada, incluso estaba nevando a la noche, y por eso costó mucho encontrarlo. Tuvimos mucho miedo porque mi papá andaba a caballo, y había salido a las 17 y seguro andaba mojado y con mucho frío", describió la mujer.

Finalmente, el personal policial lo encontró, estaba lúcido, todo mojado y a caballo. El hombre no quiso ser trasladado a un hospital, solo pidió ser llevado a su casa y descansar. "Ahora está con mucho dolor de cintura porque se pasó las 12 horas arriba de su caballo", afirmó.

"Lo único que pensó mi papá era que para sobrevivir debía no bajarse del caballo, porque si lo hacía no iba a poder subirse por el frío", relató la mujer sobre lo que le contó su padre.

rescate criancero

El criancero le dijo también a su familia que se mantuvo con vida con el solo objetivo de poder pasar la noche para, ya con la luz del día, poder ubicarse y llegar de nuevo hasta su campo. "Mi mamá estuvo muy preocupada, no podía salir a buscarlo, ella siempre se comunica con él por teléfono, le va avisando a qué hora va a llegar a comer, pero como ahora se le había apagado estábamos muy preocupados", relató.

"Cuando llegó a la casa mi papá y mi mamá se emocionaron mucho, rogábamos que esté bien, y por suerte así fue como lo encontraron, dentro de todo estaba re bien", agregó la hija, quien aprovechó para decir que toda su familia está muy agradecida con el personal que participó en la búsqueda de su padre, el personal policial de Zapala división Operativo Comando Radioeléctrico, Comisaria N°48 y Personal de las unidades de Cutral Co.