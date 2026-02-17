Video: rescate extremo en el Aconcagua a más de 4.200 metros

El operativo incluyó una maniobra aérea de alto riesgo, ya que el helicóptero no podía aterrizar en la zona. El rescate ocurrió durante el descenso hacia Plaza de Mulas.

Un guía de trekking de 40 años debió ser evacuado de urgencia del cerro Aconcagua luego de sufrir una grave descompensación a más de 4.200 metros de altura . El operativo demandó una compleja maniobra aérea en una zona de difícil acceso, donde el aterrizaje era imposible, y quedó registrado en un video que se viralizó en redes sociales.

El episodio se produjo este domingo al mediodía, durante el descenso por el sector conocido como Cuesta Brava, en las inmediaciones del campamento Plaza de Mulas, uno de los puntos clave de la ruta normal hacia la cumbre del coloso de América.

Según se supo, el guía sufrió dos convulsiones en un lapso de 15 minutos , lo que encendió las alarmas entre sus compañeros y motivó un pedido inmediato de asistencia. Personal que trabaja en el parque dio aviso a los equipos de emergencia y efectivos de la Patrulla de Rescate se desplazaron rápidamente hacia el lugar junto a un médico.

Al arribar, los rescatistas encontraron al hombre con un cuadro neurológico preocupante. El profesional de la salud le administró oxígeno y medicación para estabilizarlo, mientras evaluaba su estado general. Tras constatar la gravedad del caso y el riesgo de que se repitieran las convulsiones, el médico ordenó su evacuación urgente para evitar complicaciones mayores en un entorno de alta montaña.

rescate de andinista en el Aconcagua (3)

Con el guía asegurado, rescatistas y guardaparques iniciaron el descenso controlado hasta un punto desde el cual pudiera concretarse el traslado aéreo. El terreno, caracterizado por pendientes pronunciadas y condiciones climáticas cambiantes, complicó las tareas, que debieron realizarse con rapidez y precisión para minimizar riesgos.

La coordinación entre los equipos terrestres y el helicóptero fue clave para concretar la evacuación en un sector donde las maniobras aéreas suelen ser extremadamente complejas por la altitud, la falta de espacio para aterrizar y las condiciones de viento.

Maniobra extrema de vuelo estacionario

El piloto Horacio Pedro Freschi fue el encargado de intervenir en la fase aérea del rescate. Tras sobrevolar la zona, constató que no existían condiciones para apoyar la aeronave en el terreno, por lo que decidió ejecutar una maniobra de alto riesgo conocida como “vuelo estacionario”.

Esta técnica consiste en mantener el helicóptero suspendido en el aire, sin tocar el suelo, mientras el equipo de rescate traslada al paciente hacia la aeronave. En este caso, los rescatistas lograron subir al guía a bordo del helicóptero en medio de la operación, una tarea que requiere gran precisión y experiencia por parte del piloto y del personal de apoyo.

El operativo fue registrado en video y rápidamente se difundió en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron la complejidad de la maniobra y el profesionalismo del equipo de rescate. Las imágenes muestran el helicóptero suspendido sobre el terreno montañoso mientras los rescatistas trabajan para asegurar al paciente y completar la evacuación.

Rescate contrarreloj en el techo de América - evacuaron a un guía tras sufrir convulsiones en el Aconcagua

El Aconcagua, con 6.962 metros de altura, es la montaña más alta de América y uno de los destinos de montañismo más exigentes del mundo. Las condiciones de altura, el frío extremo y la falta de oxígeno representan riesgos significativos incluso para guías experimentados, por lo que los protocolos de emergencia y la presencia de equipos de rescate especializados resultan fundamentales.

En este tipo de escenarios, las descompensaciones pueden evolucionar rápidamente, y la evacuación aérea suele ser la única alternativa para trasladar a los pacientes a centros de atención médica. Sin embargo, las maniobras de rescate en altura implican desafíos técnicos adicionales, como la menor potencia de las aeronaves por la altitud y las condiciones meteorológicas impredecibles.

Tras ser subido al helicóptero, el guía fue trasladado para recibir atención médica, mientras los equipos de rescate completaban las tareas en el área. No se informaron oficialmente detalles sobre su evolución, aunque el rápido accionar de los rescatistas fue determinante para evitar un desenlace más grave.